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【封區檢測】林鄭月娥料再有封區檢測行動　將會「突襲式」進行

社會 10:30 2021/01/26

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行政長官林鄭月娥今日（26日）會見傳媒表示，形容佐敦圍封行動成功、順暢有秩序，指整個行動長44小時，比目標時間的48小時為短，而實際居民的禁足時間只有38小時，她補充逾２百名市民沒有接受強檢，指昨日仍有政府人員進行後續工作，但未有即時執法，因為要了解相關居民的難處以及收集相關資料，將會轉交由衞生防護中心跟進，研究採適當行動，呼籲所有居民合作接受檢測。

【新冠疫苗】政府已向中央要求向港供應國藥疫苗，林鄭月娥：會盡最大努力爭取讓市民安全接種疫苗，詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥指，佐敦封區成功找出13名隱性患者，相信能截斷傳播鏈，現時社區的不明源頭個案仍超過一半，政府在病毒檢測上會做得更進取，走在社區爆發之前，以抽出隱形傳播鏈。她相信一定會再有封區檢測行動，不會事前透露時間和位置，會「突襲式」進行。 林鄭月娥表示，現時除了佐敦和深水埗列作指定高風險區域外，另外會有幾個地方納入高風險區域，區內的大廈出現1宗不明源頭個案後，便會要求全幢大廈居民強制檢測。

點擊即睇佐敦解封後情況：

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集:

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

【疫苗香港】新冠疫苗種類科興+復星/BioNTech+阿斯利康　復星首批疫苗2月下旬德國抵港，詳情即看：【下一頁】

記者：陳麗娜

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