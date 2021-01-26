【琴姐設靈】汪明荃致悼詞憶李香琴恩情　帛金捐八和會館回饋粵劇界

▲ 汪明荃靈堂致悼詞憶半世紀恩情，李香琴帛金捐八和會館回饋粵劇界。

資深藝人李香琴於本月4日因病離逝，終年88歲。琴姐家人於昨日（1月25號）假香港紅磡世界殯儀館為其設靈，今天（1月26日）出殯。

與琴姐相識相知多年的汪明荃任喪禮致悼詞嘉賓，儀式舉之後，汪阿姐把完整悼詞放到社交網站，與大家分享與琴姐相處的點滴，以及表達對這位前輩的不捨。

汪明荃與琴姐於TVB相識，由1971年至今剛好第50年，汪阿姐的悼詞講及真正認識琴姐前，對她的印象仍留在黑白粵語片演「西宮」奸妃的模樣

我認琴姐都差唔多接近半個世紀。同好多人一樣，最初對琴姐嘅象，就係電影裡面嘅奸妃，係余麗珍「東宮」嘅對頭人「西宮」，陰險惡毒，演得入型入格，睇到人咬牙切齒。而我同琴姐真正合作，就係我1971年加入TVB之後，佢亦都由電影大銀幕跳入電視圈，我哋一齊做《歡樂今宵》。

▲ 琴姐靈堂。（東星圖片）

汪阿姐憶起二人在《歡樂今宵》的日子，琴姐不論主持、跳舞、雜技、現場賣廣告，唱盡各種粵曲、小調、中西流行曲甚日文歌都能夠即學即唱，扮鬼扮馬方面亦一樣無問題：

扮乜似乜不特止，佢仲諗頭多多，佢個Locker經常收埋好多古靈精怪道具，隨時爆肚笑到大家停唔到；趣劇更加係佢嘅強項，同最佳拍檔炳哥嘅《大鄉里》直頭係代表作，我當年同石修都有份一齊做，跟住兩位前輩學搞笑，真係每次都袋錢落我哋袋。琴姐喺《歡樂今宵》，盡情發揮佢嘅多才多藝、風趣幽默、同埋超晒班嘅急才，所以令佢成功入屋，大受觀眾歡迎！

▲ 汪明荃與羅家英前往靈堂送別琴姐。（東星圖片）

後來汪阿姐與琴姐都被調往劇組，汪阿姐最記得二人首次合作的劇集《永恆的春天》，劇中汪阿姐飾演盲女，琴姐演無微不至、賢良淑德的媽媽：

當時一知道呢個配搭，我覺得好新鮮，但係同時都有少少懷疑，雖然喺《歡樂今宵》琴姐都有扮鬼扮馬，但係佢電影嘅「西宮」形象始終仲係好深刻，點知當時拍第一場戲，一埋位，琴姐以往奸妃嘅潑辣銳利眼神竟然可以完全無晒，變為好慈祥同和藹和親，再加埋化妝同造型，真係同霸道嘅「西宮」180度轉變晒，相當厲害！之後劇集一出，佢嘅演出感動到好多觀眾，從此開拓咗佢奸妃以外嘅戲路，喺演出上「改邪歸正」，成功轉型！

▲ 汪明荃與羅家英前往靈堂送別琴姐。（東星圖片）

二人的姻緣非常之深，琴姐與波叔梁醒波當年有份鼓勵汪阿姐往粵劇界發展，汪阿姐憶起琴姐對後輩的支持和無私奉獻：

當時波叔亦係八和主席，有一次佢邀請《歡樂今宵》同事，為華光誕演出《六國大封相》，我當年就負責跳羅傘架，但係當時我冇戲服，於是琴姐就私人借咗一套畀我，仲教埋我要點樣演、點樣做，佢的確係好照顧後輩。

▲ 汪明荃被邀請為致悼詞嘉賓。（instagram圖片）

而琴姐亦曾擔任八和會館副主席，對於會館舉辦的粵劇學院學員發展非常心，琴姐對於提攜後輩亦非常上心：

當時琴姐遇到有人請佢演神功戲，好多時都會同班主講，佢情願自己收少啲，都希望帶埋一班新人去表演，為佢哋爭取多啲踏台板嘅機會！」當年已有相資歷的琴姐，在汪阿姐第一次擔演粵劇「正印」時，願意客串做「二幫花旦」，在綵排和演出期間毫不吝嗇地教後輩許多事情：「到今日，我都依然衷心感激佢。」

▲ 汪阿姐最後一次見到琴姐。（instagram圖片）

琴姐之所以被視為重情義的人，因為她非常關心同行：「她知道戲行好多下欄演員、衣雜箱工人，人工少又或者開工唔夠，生活好艱難，所以一有機會，佢就會搵個令大家聽得舒服嘅藉口，借啲意畀封利是佢哋，所以行內上上下下，都覺得琴姐絕對係一個重情義嘅人。」

一生熱愛粵劇的琴姐曾跟其女兒紫筠說過，好感激華光師傅讓她入行，所以紫筠跟汪阿姐示，希望代表媽媽將其帛金捐給八和會館回饋粵劇界。

琴姐之所以德高望重，唔單止因為佢跨越半世紀嘅演藝成就，而且係因為佢喺演藝界，樹立咗一個典範：佢工作態度認真、勤力、守時不在話下，對任何人亦無分高低，無論有錢冇錢、資歷深定淺，佢都一樣尊重你、一樣對你真誠友善，仲有，即使呢一行人事關係好複雜，我亦從未聽佢講過半句是非，或者喺後講任行人閒話，所以佢人緣相當好，朋友、學生、徒弟、契仔、契女滿天下！ 記得我最後一次見琴姐，係幾年前大概佢生日左右，我同關菊英一齊去探佢，當時佢已經病咗一段時間，當日我一入門口，佢就嗌我「Liza、Liza」，個日佢精神好好，好有笑容，我哋仲同佢一齊唱咗幾首歌：「分飛燕」、「香夭」，雖然佢咬字未必好清晰或者唔係好記得歌詞，但係我哋一唱，佢都會接得到，我好受到佢對粵劇仍然念念不忘，不過坦白講，當日嘅相聚，其實我真係唔太肯定佢仲記唔記得我，但係我，一定唔會忘記，喺我嘅演藝路上，曾經同一位咁值得我學習同尊重嘅前輩共事過，能夠同你認識同合作，係我嘅榮幸。 琴姐，一路好走，晚輩永遠懷念。

▲ 黃夏蕙分享舊照。（facebook圖片）

除汪阿姐，連續日都有到靈堂的黃夏蕙，亦有在社交網站貼出與琴姐和羅蘭的舊照，並寫上：「琴姐，永遠懷念妳」。

而後輩趙希洛原來自小已認識琴姐，她翻出舊照展示當年琴姐為她製作的童裝粵劇服，並特地帶到澳洲送給她：「你記得我有多喜歡看粵劇和扮演他們，我記得每次穿上這套服裝都至少穿數小時，而且不願把它脫下，這絕對是我最快樂、最喜歡的童年回憶。」

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