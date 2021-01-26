【一代歌后】67歲甄妮罕有露面保養得宜　曾以亡夫精子人工受孕母女相依為命

▲ 歌后甄妮自為張耀榮和羅文紀念演唱會當嘉賓後鮮有公開露面。

一代歌后甄妮，80年代以精湛唱功備受推崇，曾舉行多次賣座演唱會。可是甄妮自從以嘉賓身份為張耀榮和羅文紀念演唱會演出後，久未公開露面。不過甄妮近日難得分享分享近況，吸引不少歌迷留言及關注。

67歲的甄妮曾以亡夫的冷凍精子進行人工受孕，並誕下女兒甄家平（Melody），母女一直相依為命。

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▲ （取自FB）

多年未有公開露面的甄妮罕有地更新其社交平台並貼出近照，她寫道：「呵呵呵我回來了！」她又在帖文下留言：「今天在台灣。」

歌迷們都紛紛留言表示很掛念她，且大讚現年67歲的她保養得宜。

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同時具備兩岸四地身份的資深歌手甄妮，於70年代尾至80年代紅遍樂壇，自小於台灣長大的她，直到1977年婚後才跟丈夫傅聲來港發展。

丈夫傅聲英年早逝

在TVB電視劇輝煌年代，甄妮唱過不少膾炙人口的電視主題曲如《射鵰英雄傳》的《鐵血丹心》、《夢想號黃包車》等，其超高的音域，被封為「樂壇巨肺」。

可惜，傅聲於1983年不幸遇上交通意外身亡，本來正身處日本的甄妮立即趕回香港，並暫停當時由她主導的金音符唱片營運及謝絕傳媒採訪。當時甄妮傷心欲絕，後來以一首《再度孤獨》抒發喪夫心情。

1987年，遠赴美國的甄妮以亡夫的冷凍精子，進行人工受孕並誕下女兒Melody，母女一直相依為命。長大後的Melody也有隨媽媽發展音樂事業，除了為媽媽擔任其音樂會監製外，現於美國擔任演唱會製作人。

同場加映：謝雪心專訪