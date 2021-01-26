【姊弟上陣】陳凱琳與龍鳳胎細佬齊拍片教烹飪　Grace對弟弟廚藝讚不絕口

▲ 陳凱琳（Grace）孖龍鳳胎細佬Derek拍片教煮「懶人小食」。

港姐陳凱琳（Grace）的孖生龍鳳胎細佬Derek拍片教煮「懶人小食」，身為龍鳳胎姐姐的陳凱琳與細佬Derek感情甚好，不少網民大讚姊弟二人的互動十分可愛。

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▲ （影片截圖）

陳凱琳在IG分享與Derek下廚的影片，Grace解釋自從介紹Derek加入IG，令他發現新世界，所以Derek下廚慰勞。

Grace並為影片配文：「But being the fabulous brother that he is, he wanted to cook for me as a way of saying thank you, and who am I to refuse a free meal?」

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對弟弟廚藝讚不絕口

影片中，Grace對Derek十分捧場，對細佬的廚藝讚不絕口，事後Derek在IG表示：「Absolute blast cooking for my sister.And since it was all on camera, she had no choice but to eat it .」

風趣的Derek表示姐姐在鏡頭前別無選擇，才吃下自己的爆炸性料理。

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姊弟互動有火花

有網民留言姊弟二人的互動十分有火花，希望能發展姊弟系列。也有網民好奇Derek「似混血兒」，對二人龍鳳胎的身份十分好奇。

2018年，Grace與鄭嘉穎結婚，先後誕下兩子鄭承悅與鄭承亮，一家4口經常在社交平台分享日常。

榮升人母後，Grace雖然淡出幕前，不過在社交媒體仍然非常活躍。更和「富貴KOL」雪姨合作推出卸妝棉品牌，開始從商之路。

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