【姊弟上陣】陳凱琳與龍鳳胎細佬齊拍片教烹飪　Grace對弟弟廚藝讚不絕口

▲ 陳凱琳(Grace)孖龍鳳胎細佬Derek拍片教煮「懶人小食」。

港姐陳凱琳(Grace)的孖生龍鳳胎細佬Derek拍片教煮「懶人小食」,身為龍鳳胎姐姐的陳凱琳與細佬Derek感情甚好,不少網民大讚姊弟二人的互動十分可愛。

【三年抱三】陳凱琳與龔嘉欣直播被爆懷第3胎? Katy疑爆料送熊公仔:畀你個女

▲ (影片截圖)

陳凱琳在IG分享與Derek下廚的影片,Grace解釋自從介紹Derek加入IG,令他發現新世界,所以Derek下廚慰勞。

Grace並為影片配文:「But being the fabulous brother that he is, he wanted to cook for me as a way of saying thank you, and who am I to refuse a free meal?」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對弟弟廚藝讚不絕口

影片中,Grace對Derek十分捧場,對細佬的廚藝讚不絕口,事後Derek在IG表示:「Absolute blast cooking for my sister.And since it was all on camera, she had no choice but to eat it .」

風趣的Derek表示姐姐在鏡頭前別無選擇,才吃下自己的爆炸性料理。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【幸福一家】陳凱琳鄭嘉穎聖誕晒一家四口溫馨照 人妻Grace感恩:能與最愛一起成長

姊弟互動有火花

有網民留言姊弟二人的互動十分有火花,希望能發展姊弟系列。也有網民好奇Derek「似混血兒」,對二人龍鳳胎的身份十分好奇。

2018年,Grace與鄭嘉穎結婚,先後誕下兩子鄭承悅與鄭承亮,一家4口經常在社交平台分享日常。

榮升人母後,Grace雖然淡出幕前,不過在社交媒體仍然非常活躍。更和「富貴KOL」雪姨合作推出卸妝棉品牌,開始從商之路。

更多娛樂花絮,即睇TOPick娛樂IG:bit.ly/38KSXpX