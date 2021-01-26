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【強制檢測】第六輪院舍員工強制檢測本周四展開　下月6日前須完成檢測

社會 11:00 2021/01/26

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第六輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。（資料圖片）

政府今日（26日）宣布，第六輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。

食物及衞生局局長昨日（25日）發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於2月7日至20日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約的全職、兼職及替假員工，須於本月28日（本周四）至2月6日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於新冠病毒核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

院舍員工須以指定途徑，接受指明檢測，包括於社區檢測中心、臨時檢測中心或流動採樣站接受免費病毒檢測服務；透過院舍經營者／營辦人自行安排由醫護人員或受過訓練的人員採集樣本，並於認可化驗所進行檢測；或由員工自費自行安排於認可化驗所進行檢測。

有關員工如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：陳子謙

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