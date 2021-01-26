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【陀槍師姐2021】陳豪英雄救美宣萱破做人質紀錄　馬國明+胡鴻鈞客串登場爆笑【有片】

娛樂 11:57 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

《陀槍師姐2021》開播。

由陳豪、宣萱、羅子溢（羅仲謙）及滕麗名等主演的TVB新劇《陀槍師姐2021》，在昨晚（1月25日）首播。在過往《陀槍師姐》系列中的原有班底中，滕麗名所演的女警陳三元從首輯到今，過了23年後終於捱出頭，由軍裝女警升LV做警司！

而正所謂有宣萱一定有挾持，今次宣萱在《陀槍師姐2021》又再有挾持人質的劇情。

【陀槍師姐2021】杜之克解釋抽起《大步走》原因　稱曾志偉有魄力能期待合作

宣萱夢境為新劇搞笑開場。（劇照）

馬國明胡鴻鈞驚喜客串

《陀槍師姐2021》第1集劇情輕鬆搞笑，一開場講戴安娜（宣萱飾）的婚禮夢境。

馬國明與胡鴻鈞在夢中演她的前度，在婚禮上搶婚。馬國明與胡鴻鈞的打扮都是一樣，梳上相同髮型又帶戴黑框眼鏡，行為舉止都頗為相似，場面搞笑，二人客串登場劇集亦甚為驚喜。

當3人陷於一場感情糾紛中時，蒙漢森（陳豪飾）以飛虎隊造型登場，突然從天而降搶走戴安娜。戴安娜感到非常浪漫，二人差點接吻，卻發現一切只是夢境。

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【陀槍師姐2021】滕麗名魏駿傑曾戲假情真　「陳三元」被污辱成《陀槍》難忘一幕

宣萱做第27次人質

之後戴安娜遇上茶餐廳挾持人質事件，由於她身處現場故被蒙漢森要求留下直播畫面，並指導下如何確保人質安全。

宣萱的驚慌失措樣子神情，為劇集帶動緊張得來又帶點幽默的氣氛。而她與陳豪裏應外合，最終亦成功救出人質。

馬國明與胡鴻鈞造型相似。（截圖）

宣萱早前出席劇集宣傳時指，在今次劇集一開首便會有做人質的戲分。故此，算上今次扮演人質的劇情，她已第27次做人質，故亦有TVB的「御用人質」之稱。

而她上一次成為人質，是在劇集《使徒行者2》中被挾持，入行27年做27次人質，絕對是另類出色的紀錄保持者。

宣萱再做人質。（截圖）

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陳三元捱足23年升職做警司

第一集的最後亦有陳三元（滕麗名飾）登場，是《陀槍師姐》系列中原有班底的經典角色之一。陳三元當年慘被強姦一幕震驚不少觀眾，大膽的劇情令人至今仍留下深刻印象。

今次陳三元過了23年終於成為警司，一出場便與蒙漢森破案，非常有型。雖然第一集的劇情不多，但相信之後亦有不少劇情演出，令觀眾非常期待。

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同場加映：邱芷微專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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