【紅事變白事】70歲爺爺參加孫女婚宴食奶凍鯁喉亡　喜事變喪事家屬崩潰

▲ 日前台南一名七旬老翁，參加孫女婚宴時吃奶凍鯁喉，最終喪命。

進食任何食物都要小心，日前台南一名七旬老翁，參加孫女婚宴時吃奶凍鯁喉，家人嘗試進行急救但不果，最終喪命。親人目睹喜事變喪事，大感崩潰。

綜合台媒報導，事件發生在本月24日，該名78歲伯伯從喜義赴台南一間酒店參與孫女的婚宴，進食奶凍期間懷疑被配料鯁喉，感到不適。他連忙呼叫老婆替他拍打背部，可是沒有效果，隨即陷入昏迷。

有賓客見狀，以哈姆立克急救法替老伯伯急救，亦使用自動體外心臟去顫器，希望老翁甦醒但不果。

老翁被送到醫院時，已無生命跡象，醫院通知家屬領回遺體。由喜事變喪事，家屬大感崩潰，悲痛處理後事。

醫生：首5分鐘是救人黃金時間

急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。

不少人情急之下，可能會將手指伸入鯁喉人士的喉嚨，試圖將食物挖出，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

專家教4招鯁喉急救大法：

第1招：一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將哽塞物咳嗽出來；

第2招：若當事人臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車救助；

第3招：一旦嚴重鯁喉，可嘗試在背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助他吐出阻塞氣管的食物；

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對鯁喉人士的正面，在他胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令他吐出氣管內的食物。

急症科醫生補充，腦部缺氧後果可以很嚴重，故在有人嘗試為鯁喉人士急救的同時，也應有其他人同時代為召喚救護車。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

提子

麻糬

丸類食物

湯圓

年糕

糯米飯

蒟蒻

啫喱

果仁

花生

糖果

角仔

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責任編輯：王明芳