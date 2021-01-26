【紅事變白事】70歲爺爺參加孫女婚宴食奶凍鯁喉亡 喜事變喪事家屬崩潰
進食任何食物都要小心，日前台南一名七旬老翁，參加孫女婚宴時吃奶凍鯁喉，家人嘗試進行急救但不果，最終喪命。親人目睹喜事變喪事，大感崩潰。
綜合台媒報導，事件發生在本月24日，該名78歲伯伯從喜義赴台南一間酒店參與孫女的婚宴，進食奶凍期間懷疑被配料鯁喉，感到不適。他連忙呼叫老婆替他拍打背部，可是沒有效果，隨即陷入昏迷。
有賓客見狀，以哈姆立克急救法替老伯伯急救，亦使用自動體外心臟去顫器，希望老翁甦醒但不果。
老翁被送到醫院時，已無生命跡象，醫院通知家屬領回遺體。由喜事變喪事，家屬大感崩潰，悲痛處理後事。
醫生：首5分鐘是救人黃金時間
急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。
不少人情急之下，可能會將手指伸入鯁喉人士的喉嚨，試圖將食物挖出，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。
專家教4招鯁喉急救大法：
第1招：一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將哽塞物咳嗽出來；
第2招：若當事人臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車救助；
第3招：一旦嚴重鯁喉，可嘗試在背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助他吐出阻塞氣管的食物；
第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對鯁喉人士的正面，在他胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令他吐出氣管內的食物。
急症科醫生補充，腦部缺氧後果可以很嚴重，故在有人嘗試為鯁喉人士急救的同時，也應有其他人同時代為召喚救護車。
綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：
- 提子
- 麻糬
- 丸類食物
- 湯圓
- 年糕
- 糯米飯
- 蒟蒻
- 啫喱
- 果仁
- 花生
- 糖果
- 角仔
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責任編輯：王明芳