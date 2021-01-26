【中大撒粉案】警方再拘3人另通緝1人　斥相關學生組織企圖淡化事件

▲ 港鐵大學站外設有保安崗亭，進行校園時須展示學生證（資料圖片）

本月11日中午12時許，約８名黑衣人到港鐵大學站對開中文大學保安檢查站高叫口號，期間黑衣人將數袋裝有白色粉末的膠袋拋擲向檢查站，有保安員制止時被撒中，混亂間多個鐵欄被推倒，黑衣人則四散逃去，其中1人被保安員截獲。警方昨日採取行動，並拘捕3人，另1人正被通緝，連同當日被捕人士，至今共拘捕4人。

新界南總區刑事部警司陳志昌表示，警方日前就本月11日在港鐵大學站對出的案件進行深入調查，成功鎖定4名男子，年齡介乎19至22歲；並在昨日連同沙田警區重案組採取聯合行動，突擊搜查多區地點，包括沙田、粉嶺及荃灣，當中包括被捕人士住所及中文大學宿舍，並拘捕3名中國藉男子，他們均為中大學生；另有一人正被通緝，涉及罪名為非法集結及襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為兩項罪名被捕。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕，亦呼籲潛逃者及涉案人士盡快自首。

陳志昌強調，中文大學非法外之地，警方絕不容許有人利用中大較為特殊的環境為他們的罪行進行掩護，假如有罪案發生，警方必定嚴正執法，亦不容許暴力違法行為，定必用盡所有方法進行拘捕。

陳志昌亦以中大校友名義表示，調查過程中發現有學生有組織、近乎利用黑社會的手法對中大執勤保安進行欺凌及攻擊行為，對此表示難過及違憾。他亦發現，有相關學生組織事後企圖淡化事件，更形容為「學生及保安衝突件」，對此等卑劣行為及無恥的狡辯作最嚴厲譴責。

另外，中文大學昨日發表聲明，指知悉新界南總區重案組持法庭搜查令進入校園就1月11日一宗刑事案件進行調查搜證，大學相關部門代表已即時徵詢法律意見，並向警方了解情況，現階段得悉有中大學生被捕。由於案件正在進行調查，校方不會評論個別個案。校方強調，校方絕不容忍校園內發生的違法及暴力事件，並會全力協助警方調查。

其中，被捕人士包括中大學生會臨政主席區倬僖。中大學生會昨晚亦發表聲明，承認區倬僖被捕，連同數名被捕人士，義務律師團隊正作出跟進。學生會對警方再次大規模拘捕中大學生以及進入中大校園搜查表示遺憾，並在此譴責校方拒絕處理校園保安問題，選擇一再報警拘捕學生。學生會將繼續密切留意事態發展，如有進一步消息將會對外公布。

港鐵大學站外有黑衣人撥灑白色粉末1保安員送院，中大嚴厲譴責並已報警處理。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒