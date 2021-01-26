【正能量】疫下丈夫無法陪產難解憂慮　助產士讓產婦親剪臍帶填補遺憾

▲ 新冠肺炎爆發，醫院不讓孕婦丈夫陪產，讓產婦增添一重憂慮。作為助產士，馬家儀盡力走多一步，以填補箇中遺憾。

無論是沙士還是新冠肺炎，醫院都是一個「戰場」，還要疫下生仔，對孕婦來說，會增添憂心。瑪麗醫院前顧問助產士馬家儀（Grace）記得當年沙士時，丈夫都是不能陪產，有一位外籍孕婦懷頭一胎，只需個多小時就順利生產。她將這好消息告訴孕婦丈夫，誰知他有很大反應。

我見著他眼淚標晒出來，還踎係地下扯頭髮，大聲喊，我覺得好奇怪，點解咁順利都會喊得咁淒涼。原來他是傷心不能見證BB出生那一刻，那個lost，令他咁傷心、咁難過。

Grace這才發現原來對於生BB，文化差異可以有這樣大。「瑪麗醫院有許多外國人來生仔，他們會寫6-7頁紙的『Proposal』給我們，像陪老婆生、要剪臍帶、不剪會陰、生完不給BB沖涼等，但當時他們的要求，我們都做不到，會覺得他們在搞事，增加麻煩，後來慢慢研究，發現他們的要求都有根據，只是我們落後而已。」因此，推動Grace後來將外國這一套引入香港，並且提供一張好像「點心紙」的「生產計劃書」讓孕婦選擇，那就免卻大家要寫個人期望了。

到了去年新冠肺炎爆發，又不讓丈夫陪產，產婦又增添一重憂慮。「我記得有一個孕婦她說好驚，我說不用驚，叫你丈夫隨時留意手機，生完即刻video call。」以前通常是丈夫幫手剪臍帶，現在不能陪產，Grace突然想到不如由產婦自己動手，於是問她：「你想自己剪嗎？」「得唔得架！」「得，點解唔得！」結果產婦罕有地為自己剪臍帶。

好像是一邊窗關了，但如果你關心病人，是可以有變化，可以盡能力彌補一些遺憾。

事後產婦好開心，還托醫生將一大段感謝的說話轉給Grace。「其實對於我只是工作一部分，但為她就很深刻、很珍貴。」

給新手媽媽餵母乳貼士

現時許多媽媽都選擇用母乳餵BB，但最常見是上不到奶。

家人的不解，會問為何無奶？於是新手媽媽就責備自己，而荷爾蒙又影響到情緒波動，再加上如果喊，就更加上不到奶，這就變成一個循環。

Grace說產後第一周是最關鍵，媽媽新手奶未上得最好，BB又未適應，如果產前沒有上堂，明白母乳出現的原理，就很容易放棄改用奶粉。

Grace說許多時候新手媽媽都心急做錯方法。「吃奶要跟BB體重，如果像放題般讓BB任食，胃食大了，媽媽的母乳就追不上了。」

此外，新手媽媽遇問題，往往會選擇求助於陪月，或者現在潮興的催乳師。

其實最重要是找對人，以為乳房脹起多奶其實是水腫；以為BB食到，其實只是咬著乳頭而不是乳房；又或者乳腺未暢通用泵弄傷了自己又不知；甚至因那些催乳師太大力搞到乳房有手指印，這些情況都經常出現，因此最穩妥是去醫院或健康院找專業的醫護人員諮詢。

由惡死護士變成充滿愛心

去年退休的Grace，回望40多年前的護士生涯，她說最初做護士，因為工作辛苦，她需要很勤力才能完成所有工作。「以前沒有健康助理、沒有抽血員，也沒有電動床，甚麼也是護士一腳踢，抽血、心電圖，都是護士做。吊鹽水也要人手調校，但現在科技減省了很多人力。」因此，Grace每天也很著力地提醒自己要完成所有工作，因此她很明白為甚麼護士給人的印象是惡、趕、硬邦邦。

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但從伊利沙伯醫院調去東區醫院，成為了Grace護理生涯的轉捩點。「東區醫院前身是基督教的那打素醫院，屬半私家醫院，很著重caring。那時候剛開幕，比較清閒，我就有時間留意醫生護士為何說話咁詳盡，令我反思許多。」當時已做了十多年護士的Grace，這才發現以前不是做護士，是做labour。

以前只是carry out the job，無愛心、無解釋，實在太落後，不夠水準。

因此，當她成為瑪麗醫院的顧問助產士後，除了訓練、注重質素外，還引入一些外國的新概念、新服務，更切合孕婦的需要。

譬如生仔不一定瞓係到生，你可以像狗仔趴係到，又或者打側生，最重要是用最舒服、最用到力的姿勢。

Grace說最初引入，人人都話傻，但當瑪麗醫院打頭陣，其他醫院就會嘗試，現在許多孕婦都選擇側臥生仔，最重要是媽媽想怎樣就怎樣。

記者：何小雲