【新冠疫苗】孔繁毅指接種後4星期最關鍵　當局會要求接種人記下不良反應

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片）

港府昨日（25日）批准復星/BioNTech疫苖在港緊急使用，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，接種後4星期是最關鍵，又指當局會要求接種人以「電子日誌」方式記下不良反應數據。

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孔繁毅今早（26日）出席電台節目時指出，市民接種疫苗的安全是最重要，委員會的目的是審視嚴重不良反應，委員會中亦包括不同科的專家，包括感染科、免疫科及神經感染科、藥劑科等，他們會就市民在接種疫苗後的不良反應是否與疫苗有直接關係，如有就會提交報告予兩個專家委會員。

他又指，歐美國家已大量接種新冠疫苗，專家會留意副作用問題，是否在港人身上出現。至於何謂嚴重副作用，他強調不論是輕微還是嚴重的副作用均會審視，例如面癱、影響神經系統或嚴重敏感，甚至死亡個案，亦會特別留意及審視有關情況。

屆時當局會請接種者以「電子日誌」形式記下不良反應數據，並提供熱線等方式，供接種者在有嚴重不良反應或神經系統有問題時求醫，會將報告交予兩個專家委員會。

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至於追蹤時期方面，他稱一般非常嚴重反應會接種後15分鐘內發生，故市民在接種疫苗後須留下休息，其餘反應會在7至28天內發生。他重申接種後4星期是最關鍵，由於BioNTech 疫苗屬較新產品，未知會否有其他副作用，故會留意大約一年時間。

政府已向中央要求向港供應國藥疫苗，孔繁毅則認為是否引入須視乎其第三期臨床數據：

永遠都會歡迎不同疫苗來港，但最重要的底線永遠是第三期臨床報告，因為沒有那些資料，委員會很難去審視、去審批，因為市民安全始終是最重要。

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記者：郭詩詩