【不離不棄】兒子癌細胞擴散煞停削臉改做腦手術　單親爸不眠不休照顧：我不能先倒

▲ 兒子因癌細胞擴散，要煞停削臉，改為做腦手術。

一方有難，八方支援！台灣台北14歲少年許小宇，自7歲起就確診罕見癌症，其後兩度復發，左臉的牙齦和牙齒被癌細胞侵蝕。小宇上周三（20日）本來要做削臉手術，惟癌細胞擴散至左眼及後腦，削臉手術取消，改為今天（26日）做腦部腫瘤切除手術。與兒子相依為命的許爸爸，被醫生告知「要做好心理準備了（無法救治）」。他曾為救回兒子花光積蓄，自責表示「願代替兒子承受病痛」。經傳媒報道後，許爸爸獲熱心市民及慈善機構協助，支援醫療及生活費用，如今可無後顧之憂照顧愛子，並表示：「為了孩子我不能先倒」。

為兒子四出尋找治療方法

「社團法人愛的延續公益協會」專門協助當地患重病或貧困的家庭，最近亦一直支援小宇兩父子，並前往病房探望。該機構昨日（25日）在其facebook專頁分享二人的近況，表示許爸爸得知兒子癌細胞擴散的消息後，更為焦慮、慌亂，四出詢問可治癒兒子的方法，了解當地及海外類似病例的醫治機會。與機構職員見面之時，他難掩崩潰的情緒，說：

我聽到時真的差點暈倒，我告訴自己這麼多年都走過去了，為了孩子我不能先倒！

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為讓許爸爸無後顧之憂，該機構表示「決定先將目前預估的第一筆醫療費用及生活費整筆匯入小宇的戶口，並預留好接下來一至兩年的生活費和看護費，讓許爸爸可以更專心照顧小宇。也預留好接下來一至兩年的生活費和看護費，讓許爸爸可以更專心照顧小宇，更讓小宇能獲得全面的妥善照顧。」昨日醫療團隊仍在仔細評估更適合小宇的治療方式，並要視乎其術後而討論後續狀況。

最近，大批市民關注事件，並向小宇父子伸出援手。探訪小宇時，機構職員也帶同市民送給他的禮物和心意卡。小宇感到既好奇又開心，沒想過收到如此多打氣的字句。本來面無表情、憔悴地躺在床上的他，讀過信上和卡上的文字後，坐起來興奮分享，向大家道謝，並表示好像多了更多力量。

單親爸耗盡積蓄自責：願代他承受病痛

原本任職廚師的許爸爸與前妻離婚後，帶著2歲的兒子小宇獨自生活，未料小宇在7歲時被診斷出患罕見癌「惡性橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma）」，臉部長有惡性腫瘤。為此，許爸爸辭去工作專心照顧兒子，而支付昂貴的醫療費亦幾乎花盡他所有積蓄。

經過一段時間的化療及休養，小宇的腫瘤慢慢消失，許爸爸原以為病痛已離兒子而去，沒想到在小宇9歲時，癌症突然復發並惡化。為了讓兒子接受治療，許爸爸只能四出向親友借錢，尋求慈善團體的協助。由於小宇的病情嚴重，需接受手術削去左臉部分肌肉，醫生用其左小腿骨骼重建臉部，然而亦無法完全回復原貌，令小宇變得自卑。幸好小宇慢慢恢復健康，11歲時更重返校園，許爸爸則打2份工作還錢予親友。

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當以為生活開始走向正軌時，老天跟這對父子開了一次玩笑。去年，許爸爸發現小宇得左臉變得腫脹，檢查發現其牙齦、牙齒已被腫瘤侵蝕，證實癌症再度復發，並惡化至第3期，必須再度「削臉」切除腫瘤，並用右小腿的骨頭進行臉部重建。許爸爸坦言：「我願意代替他來承受這些病痛，希望您（老天爺）能讓我兒子早日康復不要在癌症復發了。」

手術前最後心願：想見媽媽一面

小宇本來被安排於1月20日進行手術，但手術費需要20萬元（約港幣5.5萬元），而接下來一年住院、化療等開支需60萬元（約港幣16萬元），而許爸爸幾乎已耗盡所有積蓄，戶口僅餘400元（約港幣110元），令他感到相當無助和自責，只能向慈善機構求助。幸而「社團法人愛的延續公益協會」答應協助籌取醫療費用，而小宇的抗病故事亦引網民關注，大批善心人士紛紛向協會表示願意提供協助。

做削臉手術前，小宇也說出內心最大的心願，想在自己「面目全非」前，再看媽媽一眼，因為從生病到現在，已經4、5年沒見到媽媽了，「很怕我這次開刀完就沒辦法看到她了」。

據悉，小宇的媽媽以前常常會探視兒子，甚至在小宇9歲接受手術時，親自到病房打氣。許爸指，自從在4年前對方換了手機號碼後，就失去聯絡，後來才知道前妻已再婚。他說，「兒子很想在手術前再見她一面。」

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責任編輯：羅嘉欣