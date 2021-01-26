【安老哀歌】疫情下院舍八旬婆婆視像避見家人　子女不顧危險爬上院舍外探父母

▲ 疫情下安老院舍悲歌，有子女為見父母一面冒險爬上院舍圍牆外。（相片由讀者林小姐提供）

新冠肺炎疫情下，安老院舍接連出現確診個案，自去年初院舍一般已謝絕探訪，保障身為高危一族的長者。但在抗疫長期持久戰中，除了憂心染疫風險外，院舍長者及家人面對的困境，還有無法相聚帶來的哀傷思念。

何小姐的媽媽80多歲，數年前因在家中跌倒，導致腳部退化、行動不便，而要入住安老院舍。疫情爆發前，何小姐每星期都會抽空去探媽媽，煮一些媽媽喜歡吃的小菜。

隨著疫情爆發以來，院舍禁止探訪，家人只能在規定時間內與婆婆視像見面。起初家人與婆婆對話，婆婆雖然情緒較以往低落，但都偶有回應。

直到婆婆反反覆覆因身體愈來愈差而被送入醫院，精神狀況也愈發萎靡。有幾次婆婆都需要留院，但無論是在醫院或院舍，家人都無辦法親身見婆婆。只能透過視像見面，每次見面也只有短短數分鐘。

何小姐發現媽媽精神狀況不好，見面時不多言，眼底失去神彩，好像想放棄自己一樣：

媽媽覺得自己好似被遺棄，見面都唔肯講嘢。

身為女兒的何小姐很想像疫情之前定期探媽媽，親手為她煮飯，但在疫情之下，這小小一個心願卻難了。

▲ 女子坐在院舍外圍，隔著窗花與院內親人談天。（相片由讀者林小姐提供）

為見老人家一面 子女坐在院舍外圍

疫情下，院舍探訪安排受阻，如何想方設法見家人一面頓成難題。讀者林小姐日前途經一間安老院舍就見到令人動容一幕，有女子坐在院舍外圍，隔著窗花像與院內人士溝通，估計女子是為見父母而冒險爬上去。

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責任編輯：羅嘉欣