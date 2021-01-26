【淘寶收納】淘寶$70掛袋收納公仔一舉兩得　港媽大讚︰珍藏重見天日不怕鼻敏感

▲ 港媽分享淘寶透明掛袋收納公仔，能防塵兼展示珍藏。

不少女生和小朋友都有很多珍藏毛公仔，但容易積塵引發鼻敏感、氣管敏感等，日前有港媽在facebook淘寶群組分享購入一個門後透明掛袋，本來作收納手袋之用，但港媽靈機一觸將之收藏公仔，效果十分驚喜，既密封防塵，又成功令毛公仔重見天日！

▲ 港媽購入的5層掛袋收納到好多公仔。（「淘寶開心share」fb圖片）

港媽在facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，家中有太多珍藏公仔，以前為怕公仔封塵，只能用膠袋套著無法展示。於是港媽上網尋找合適的收納用品，發現一款聲稱收納手袋之用的門後透明掛袋合用，只需52至62人民幣（約62至74港元），視乎掛袋的層數。

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她購入了5層掛袋，將大量毛公仔分層收納其中並掛於門後，效果出奇地好，密封防塵之餘，又可以當「公仔展示櫃」，一舉兩得！她留言道︰

終於可以比啲公仔重見天日，又唔怕鼻敏感。

2個簡易安裝方法︰

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該款門後透明掛袋在淘寶廣受歡迎，大多用作收納手袋之用，由2層至5層不等，數十元有交易。據港媽分享的賣家網站介紹，兩側有拉鏈密封、每層有厚實分隔板、掛鉤是鐵孔設計，實淨兼慳位。掛袋除了可掛於門後，亦有配件供掛於牆，讓買家能彈性使用。

網民的掛袋收納分享︰

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帖文至今吸引逾7千個讚好，800多人留言，大多表示有興趣，盛讚實用好睇，「好療癒」、「用嚟放包包一眼睇到唔使左摷右摷」、「睇咁多個分享，呢個最整齊又有用兼唔封塵」、「鼻敏感人士表示讚賞」等。很多網民又問到公仔的入手點，港媽指自己在深水埗玩具街尋寶。

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責任編輯︰王明芳