【供樓之苦】花盡積蓄買300多呎居屋上車　人妻憂供到70歲做業主壓力爆煲

▲ 有人妻與丈夫花盡積蓄購買300多呎的居屋單位上車，可是想到要供到70歲就壓力爆煲。

香港樓價高企，想買樓上車談何容易。有人妻在網上討論區分享，與丈夫花盡積蓄購買300多呎的居屋單位上車，可是想到要供到70歲就壓力爆煲，擔心一旦失業無力供樓，慨嘆「做到業主真係咁開心？」。

該名人妻上周二（19日）於香港討論區以「做到業主真係咁開心？？（情緒篇）」為題發文，表示去年夏天成功上車，買了30年樓齡、300多呎的居屋單位，在沒有「父母幹，人工唔高」的情況下，她與丈夫租樓多年，只能用畢生積蓄勉強上車。她大嘆︰

樓按係用盡所有身家之後，仲要供到70歲先供完，最好60歲後一個文員仔唔好俾人炒，否則我都諗唔到點算。

擔心失業一鋪清袋

人妻擔心工作不穩影響供樓，因此心理壓力很大，坦言單位出現問題例如少少滲漏、入水等就很緊張，她指自己情緒很差︰

覺得好似Show Hand All In咁，有啲咩事就一鋪清袋，覺得付出咗咁多都唔能夠「安居」……

她有感自己已有點過度焦慮症，坦言以往租樓「唔鍾意咪搬囉」，上車後壓力爆煲，情緒受困擾，於是請教網民有何意見。

網民︰早買早享受

不少網民認為「早買早享受」，買樓只會愈來愈難，愈早上車愈好，即使幾年後人妻經濟出現困難，也可以選擇賣樓。此外，網民安慰人妻別胡思亂想，當供樓幾年後情況穩定，又再儲一些錢便安心，之後可以考慮樓換樓。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳