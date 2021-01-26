  • 23°C
香港時間 : 2021126日 (二) 13:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【供樓之苦】花盡積蓄買300多呎居屋上車　人妻憂供到70歲做業主壓力爆煲

親子 12:50 2021/01/26

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

有人妻與丈夫花盡積蓄購買300多呎的居屋單位上車，可是想到要供到70歲就壓力爆煲。

香港樓價高企，想買樓上車談何容易。有人妻在網上討論區分享，與丈夫花盡積蓄購買300多呎的居屋單位上車，可是想到要供到70歲就壓力爆煲，擔心一旦失業無力供樓，慨嘆「做到業主真係咁開心？」。

該名人妻上周二（19日）於香港討論區以「做到業主真係咁開心？？（情緒篇）」為題發文，表示去年夏天成功上車，買了30年樓齡、300多呎的居屋單位，在沒有「父母幹，人工唔高」的情況下，她與丈夫租樓多年，只能用畢生積蓄勉強上車。她大嘆︰

樓按係用盡所有身家之後，仲要供到70歲先供完，最好60歲後一個文員仔唔好俾人炒，否則我都諗唔到點算。

擔心失業一鋪清袋

人妻擔心工作不穩影響供樓，因此心理壓力很大，坦言單位出現問題例如少少滲漏、入水等就很緊張，她指自己情緒很差︰

覺得好似Show Hand All In咁，有啲咩事就一鋪清袋，覺得付出咗咁多都唔能夠「安居」……

她有感自己已有點過度焦慮症，坦言以往租樓「唔鍾意咪搬囉」，上車後壓力爆煲，情緒受困擾，於是請教網民有何意見。

網民︰早買早享受

不少網民認為「早買早享受」，買樓只會愈來愈難，愈早上車愈好，即使幾年後人妻經濟出現困難，也可以選擇賣樓。此外，網民安慰人妻別胡思亂想，當供樓幾年後情況穩定，又再儲一些錢便安心，之後可以考慮樓換樓。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +12
    +11

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧
12:40 2021/01/20
【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧
【住屋問題】父母賣樓博樓價跌再入市　港男呻捱貴租兼俾家用︰儲唔到錢
17:02 2021/01/13
【住屋問題】父母賣樓博樓價跌再入市　港男呻捱貴租兼俾家用︰儲唔到錢
【野蠻阿媽】阿媽逼未婚夫大灣區買樓才結婚　港女崩潰︰我嫁唔出係佢害
19:07 2021/01/11
【野蠻阿媽】阿媽逼未婚夫大灣區買樓才結婚　港女崩潰︰我嫁唔出係佢害
網絡熱話 樓價 居屋 壓力 失業 焦慮症 網上討論區

最高瀏覽

【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生
13:31 2021/01/25
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生
【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
18:42 2021/01/25
【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位