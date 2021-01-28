【活得健康啲】OL講電話用電腦易肩頸膊痛　物理治療師：嚴重可導致肌肉萎縮【附正確姿勢教學】

▲ 物理治療師教正確姿勢預防肩頸膊痛。

不少OL很容易固定一個姿勢工作，姿勢不正確的話，甚至會引起肩頸膊痛的問題。今集《活得健康啲》請來迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦（Arthur）講解肩頸膊痛的成因以及糾正2個常見錯誤姿勢。

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肩頸膊痛的成因

Arthur解釋肩頸膊痛的成因有很多種，多數是由一些不正確的姿勢造成，維持一個動作太耐而導致有肌肉繃緊。

講電話姿勢

Arthur指很多人側頭講電話，然而它是一個錯誤姿勢。當提起膊頭側著頸用力夾住電話時，肩胛提肌會處於一個縮短狀態，長期做這動作會造成勞損。由於這個肌肉在頸椎第一至第四節，所以容易拉到上頸部小關節錯位。

Arthur續指，我們應盡量避免用膊頭夾住電話，講電話時頭要保持正中，拿電話時都要保持肩膊放鬆，不要用太多上斜方肌。

如果可以，盡量用耳筒輔助，便不用拿著電話這麼辛苦了。

用電腦的錯誤姿勢

此外，用電腦姿勢不正確也有機會導致肩頸膊痛。當頭部長期向前傾造成的烏龜頸，用滑鼠或者鍵盤肩部過分向前傾造成胸肌緊張，膊頭向前傾，甚至打字用滑鼠時候，膊頭不自然提高，形成上交叉綜合症，即是某些肌肉緊繃。

某些肌肉無力過分拉長，出現肌力不平衡導致關節肌肉痛。

用電腦的正確姿勢

用電腦時應該收下巴，如果電腦內容太細，看不清可以放大畫面，這樣頭部不用向前傾。此外，膊頭保持放鬆，時刻提醒自己放鬆，調較好椅扶手，大概為手踭屈曲90度，撐托著雙手，腰不要過分凹後。

下肋骨要沈低、收腹，整個人的姿勢正確便不容易用錯力。

長期肩頸膊痛對身體的影響

疼痛是對身體處於一個不理想狀態的警號，如果不處理這個問題，頸的兩邊肌肉長期不平衡，導致小關節錯位或者頸關節太緊，令椎間孔狹窄，從而壓迫神經線出現痛、麻痹，由膊頭延伸到手指。

嚴重者導致肌肉萎縮。

一般接受物理治療放鬆關節肌肉，強化頸肌肉穩定頸部可以根治，但情況嚴重者可能要做手術才能放鬆神經。

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記者：王芷瑩