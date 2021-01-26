【食不安心】女子食未熟冬菇患皮膚炎　全身痕癢出紅疹如「鞭打血痕」

▲ 女子食未熟冬菇患皮膚炎，全身痕癢出紅疹如「鞭打血痕」。

菇菌營養豐富，是港人餐桌上常見的食物，但原來誤食生冬菇分分鐘會引致皮膚問題。日本一名女子進食未熟冬菇後全身痕癢，腹部和手腳都出現紅疹，猶如被鞭打的血痕。專家指出，不少人喜愛食燒冬菇，但往往冬菇表面看起來已經燒好，但實際上中間仍然未熟，進食後容易引發這種「冬菇皮膚炎」。

日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》近日分享一個個案，投稿者為一名在職媽媽，早前她的背部突然痕癢無比，並出現猶如鞭打疤痕的紅疹，其後痕癢感擴散至手腳，令她難以入睡，惟有向皮膚科醫生求醫，沒想到被告知患上「冬菇皮膚炎」。

「冬菇皮膚炎」通常在進食冬菇的數小時至數日後發病，背部、腹部、手腳會痕癢，並會出現紅疹，而症狀約一周症狀便會緩解。自治醫科大學附屬琦玉醫療中心皮膚科醫生出光俊郎表示，這種皮膚炎並非由過敏引致，大部分患者在發病前，都曾進食未煮熟的冬菇。而這位事主正正就在發病前，進食過2、3口用錫紙焗的冬菇。

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節目找來5人進行實測，同樣以錫紙焗的方法烹調冬菇，讓他們覺得冬菇焗熟時便取出，然後由節目組測量冬菇的溫度。結果發現5隻冬菇的中間均未熟透，平均溫度只有攝氏38度，呈半生熟狀態。

東洋大學食品與環境科學系副教授露久保美夏解釋，由於將冬菇放在高溫的鐵板、烤爐上，冬菇表面會很快熟，不少人憑外觀就判斷冬菇已經燒好，但中間位置仍然未熟。

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責任編輯：羅嘉欣