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【非常醫生】年幼時母親患癌離世立志行醫　陳基湘愛研究病毒助偵查隱形新冠患者

社會 11:27 2021/02/11

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中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示希望疫情盡快完結。

面對至親因病離世，有人會意志消沉，亦有人會積極面對。中文大學醫學院微生物學系系主任陳基湘的母親因為EBV病毒引致的鼻咽癌離世，令他決心踏上從醫之路，從事病毒學研究找出病因。

現年50多歲的陳基湘，在1988年完成港大醫科學士課程後，曾到英國倫敦大學就讀碩士課程，主攻病毒學。他在1996年完成專科訓練後，一直專注研究人類腫瘤病毒學、人類乳頭瘤病毒（簡稱HPV）等。

在芸芸學科中，他選擇病毒學的原因，除了是因為對病毒引致的癌症，包括肝癌、鼻咽癌、子宮頸癌等有興趣外，其母親亦因為鼻咽癌，早在他年幼時已不幸離世，以致他想深入了解有關資訊。

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微生物涉及很多不同範疇，而他主攻的病毒就是微生物中最細小的生物，相信亦與他從小喜歡砌軍事模型有關，

我好喜歡很細小的東西，小時候有一個很大的嗜好就是玩軍事模型，包括砌一些景觀或軍隊等，有時更需要利用放大鏡為物件填上顏色，惟後來因為專心學習而將興趣放到一旁。

陳基湘畢業後一直專注HPV的癌症研究，惟因疫情關係，被迫放下有關研究，改為做一些與疫情有關的項目，包括早前發表的偵查隱性新冠感染研究等。

他希望疫情可以盡快完結，可以重投相關研究，包括因HPV病毒導致的口咽癌數據。他稱，本港過往有2至3成口咽癌個案是因HPV病毒引致，期望未來一年可透過研究更新近10年的數據，並展開篩查計劃找出患者。

同場加映，中大婦產科教授梁德楊從醫30年堅持留公院處理棘手個案，即看：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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