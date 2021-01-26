【惡魔父親】比趙斗淳更可怕的「父親」將出獄　23歲少女自小被兄父輪流施暴性侵

▲ 比趙斗淳更可怕的「父親」將出獄，23歲少女自小被兄父施暴性侵。

比趙斗淳更可怕的爸爸將出獄！南韓YouTube頻道「클린어벤져스cleanavengers」日前發布《清掃 help me project 第13集》的故事引起南韓極大迴響。片中一名23歲少女公開自己自小被爸爸及哥哥施暴、性侵的經歷，而且媽媽漠視一切，讓少女生無可戀，每日在「垃圾屋」過活。同時父親即將出獄，她擔心父親出獄後會來找她。

少女表示，大約在10歲起（小學三年級）就不斷被父親性侵，被父親不合理地觸摸、半夜又會潛進她的房間。直至小學五年級接受性教育時才了解父親的異常。當時，她向母親求助，但母親只覺得是父親表達愛意的方式不當，便對父親說：「孩子處於青春期，好像很敏感，小心一點吧」。自那時起，少女就不斷被父親毆打，而母親則警告她「別跟別人說」，讓少女失望亦無法再相信任何人。

情況直至中學二年級，少女遇到一位很好的輔導老師，老師幫她報警求助，父親才成功被判入獄12年。但母親指父親入獄後家庭無法維持生計，養育2名孩子，於是出於怕被母親拋棄的情況下，少女又撰寫了求情信令父親減刑3年。

當我見到與爸爸類近年紀的男人時，我都會很害怕，難以呼吸，雙手抖震。

期間，少女一直於母親和哥哥同住，豈料中學時期又被哥哥毆打、性侵，即使和母親反映，但母親只是口頭說會和哥哥談談，並沒有實際阻止。後來，母親改嫁搬離，只剩下剛服役完的哥哥和自己在家中，繼續被毆打、性侵，同時她又要工作支付房租。

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這段期間，哥哥一直與父親保持聯絡，還勸少女原諒爸爸。少女表示，每次被打後都會和母親說，但母親只說「自己也很累，和哥哥和解吧」。直至少女被哥哥用大型電器打中，媽媽才提出搬家。

我覺得自己真的會死。但我不想死，也不想繼續這樣生活。

但當哥哥知道少女要搬家後，便自己搬去另一處。少女藉此機會將哥哥的電話、短訊、社交平台全部封鎖。但某次出門買生活必需品時，又在家門口遇見哥哥，哥哥馬上對少女施暴並要求取消所有封鎖。

從那天開始，我就不怎麼出門，想被垃圾掩埋然後死掉。

更甚是，少女的父親即將出獄，少女從母親口中得知，父親向哥哥問她的地址。自那日後，她一直無法好好睡覺，不斷夢見爸爸，希望尋求協助，並搬離現時居住的垃圾屋。

完整片段：

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責任編輯：羅嘉欣