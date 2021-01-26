  • 22°C
香港時間 : 2021126日 (週二) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【再次重逢】 愛妻病逝5孩爸走不出傷痛　4年後VR遇亡妻淚崩：就算只是影子也想再見一面

健康 13:55 2021/01/26

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

摯愛離世，分離之痛一生難以磨滅！南韓一位5孩媽媽，4年前因病離世，其丈夫未能走出傷痛，「就算是影子，我也想要再見一面！」南韓電視台透過VR高科技，讓他與愛妻重逢，思念愛妻之情當場淚崩。

MBC電視台推出紀錄片特輯《遇見你》（너를 만났다），記錄一位單親爸金正洙（音譯，김정수）失去愛妻，但孩子都年幼，對媽媽的事快沒有記憶。金正洙憶述，首次認識妻子智慧（音譯，지혜）是在一個聖誕夜，兩人當時的穿著，他仍歷歷在目，還笑著對子女說，「爸爸那時有頭髮」！

單親爸思念亡妻，「就算是影子，我也想要再見一面！」（相片來源：MBC）

他憶述，妻子在世時，每晚都會抱她睡覺，「我當她的枕頭」，兩人如此相愛，惟妻子卻在4年前因病離世，當時大女兒才14歲，小兒子也才5歲，是正需要媽媽的年紀。

金正洙哽咽地對鏡頭訴說參與是次計劃原因，「就算只是影子，我也很想再見到她，這是最大的原因，其餘就是為了孩子，希望他們增加一些關於媽媽的回憶。」不過大女兒聽到爸爸的決定，一度反對，「我覺得很自私，我們都好不容易整理好了心情，但他說這是他『最後的心願』，一想到這個我就想哭了...」

點擊看單親爸與亡妻重逢畫面：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

製作單位利用VR技術，還原5孩單親爸的家，也讓其生病暴瘦妻子恢復健康的外貌，金正洙在綠幕前戴上VR眼鏡，呼喊著妻子的名字，看見正在曬衣服的愛妻出現，他牽著對方的手共舞，啜泣聲迴盪在攝影棚，感動現場每一位。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
 
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
 
責任編輯：羅嘉欣

健康問題 生死教育 夫妻之道 家庭關係

最高瀏覽

【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
18:42 2021/01/25
【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生
13:31 2021/01/25
【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生