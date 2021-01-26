【再次重逢】 愛妻病逝5孩爸走不出傷痛　4年後VR遇亡妻淚崩：就算只是影子也想再見一面

摯愛離世，分離之痛一生難以磨滅！南韓一位5孩媽媽，4年前因病離世，其丈夫未能走出傷痛，「就算是影子，我也想要再見一面！」南韓電視台透過VR高科技，讓他與愛妻重逢，思念愛妻之情當場淚崩。

MBC電視台推出紀錄片特輯《遇見你》（너를 만났다），記錄一位單親爸金正洙（音譯，김정수）失去愛妻，但孩子都年幼，對媽媽的事快沒有記憶。金正洙憶述，首次認識妻子智慧（音譯，지혜）是在一個聖誕夜，兩人當時的穿著，他仍歷歷在目，還笑著對子女說，「爸爸那時有頭髮」！

▲ 單親爸思念亡妻，「就算是影子，我也想要再見一面！」（相片來源：MBC）

他憶述，妻子在世時，每晚都會抱她睡覺，「我當她的枕頭」，兩人如此相愛，惟妻子卻在4年前因病離世，當時大女兒才14歲，小兒子也才5歲，是正需要媽媽的年紀。

金正洙哽咽地對鏡頭訴說參與是次計劃原因，「就算只是影子，我也很想再見到她，這是最大的原因，其餘就是為了孩子，希望他們增加一些關於媽媽的回憶。」不過大女兒聽到爸爸的決定，一度反對，「我覺得很自私，我們都好不容易整理好了心情，但他說這是他『最後的心願』，一想到這個我就想哭了...」

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製作單位利用VR技術，還原5孩單親爸的家，也讓其生病暴瘦妻子恢復健康的外貌，金正洙在綠幕前戴上VR眼鏡，呼喊著妻子的名字，看見正在曬衣服的愛妻出現，他牽著對方的手共舞，啜泣聲迴盪在攝影棚，感動現場每一位。

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責任編輯：羅嘉欣