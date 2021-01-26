【野蠻嫲嫲】與男友交往2個月男友嫲嫲動用稅局人脈查家宅　女友憤怒：踩到我底線

▲ 與男友交往2個月男家嫲嫲動用稅局人脈查家宅，女友憤怒斥：「踩到我底線！」

情侶之間除了磨合外，家人或許也是感情路上的絆腳石。一名台灣女網民於討論區發帖，指男友嫲嫲是超級控制狂，不但嚴重干涉男友的人生，甚至對她相當挑剔，尤其在意她的家境，試圖動用稅局人脈查家宅，事件令她非常反感，大罵「公務員就可以為私慾隨便看市民的資料嗎？」

台灣一名女網民於網上討論區Dcard發帖，指與男友交往2個月，但經常受到其嫲嫲騷擾，「男友嫲嫲是一位控制慾很重的人，強烈干涉我男友的人生，甚至強制幫他決定工作」。而在上個月她首次與男友嫲嫲見面，一相見便不停貶低其學歷。

貶低學習 隨意評價女方父母

她還指出，男友嫲嫲故意支開其男友，並開始關心她的家庭狀況，更隨意評價其父母讓她感到莫名其妙，

他們家孫子輩學歷好的也跟我差不多而已，其他的孫子學校都不怎麼好，兒女也都沒有唸過大學，還對我要唸研究所嗤之以鼻。

動用税局人脈查家宅

後來，男友嫲嫲無故向男友吵著要她的名字，聲稱借助在稅局工作的女兒查其家宅，「她怕我家境不好拖累男友。」雖然男友最後沒有向嫲嫲透露其名字，她也不怕被查家宅，但男友嫲嫲的行為嚴重踩到其底線，

公務員就可以為私慾隨便看市民的資料嗎？

網民：快分手吧！

帖文引來網民熱議，勸喻女網民快逃，「愛孫子很正常，但這有點扭曲了」、「知道奶寶嗎？媽寶的升級版」及「對方家長反對，嫁進去也不一定好過」。

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不過，有公務員留言表示，查閱市民的資料非常容易，但先要開通權限，「查閱完會有紀錄，及必須附上你為甚麼要查這個資料的證明，長官會比對你的報告和查詢紀錄是否符合，不符合會被追究。」

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責任編輯：王明芳