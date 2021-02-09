【2021農曆新年】魏浚笙憑《調教你男友》+《膠戰》上位　Jeffrey與Evelyn迎第6個情人節

▲ 憑ViuTV節目《調教你男友》和《膠戰》火速入屋的魏浚笙（Jeffrey）表示新年將與女友Evelyn及家人一起過節。

憑ViuTV節目《調教你男友》和《膠戰》人氣急升的魏浚笙（Jeffrey）日前出席商場活動，於新春裝置旁留影。Jeffrey接受TOPick訪問，透露新年將與女友Evelyn及家人一起過節，並透露過往新年的難忘事。

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情人節撞大年初三無問題

今年的情人節撞正大年初三，不過Jeffrey稱沒有所謂：「初三也會與女友和家人一起過，我們正迎接第六個情人節，所以都沒甚麼所謂。」被問到會否為Evelyn泡製驚喜，Jeffrey表示：「沒有Surprise，如果年年也有Surprise，我怕結婚時沒有。」

疫情下過新年，Jeffrey覺得最重要是身體健康，「因為疫情太嚴重，會不知道下一秒發生甚麼事。最重要是身體健康，以及珍惜身邊人。」

回想起往年新年，Jeffrey 認為，「最難忘是親人來我家打麻雀，十多個家人一起來我家。以前嫲嫲會煮冬菇炆髮菜，很熱鬧；大家會一起打麻雀，很開心；小朋友則自成一角一起玩，很難忘。隨着年月逝去，部分家人已不在，這都失去了。」

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第一季《膠戰》播出後大受歡迎，Jeffrey感謝大家支持，「剛剛這一季，最喜歡是喪屍那一部分，有點像韓國的節目，整個感覺也很開心。六個人一起如團隊般合作去做一件事，很開心。」他透露：「很開心觀眾為我們爭取到《膠戰》第二季，新年年初一會有特輯，就是《膠戰》特輯。」

他又指：「除了濕身會預先通知我們準備合適的Outfit外，其實我們也是到現場才知道每個遊戲是做甚麼，可能因即場反應較好，所以節目組才有這種安排。」他希望：「疫情好轉後能去外國遊玩，或是到主題樂園，應該也不錯。」

Jeffrey目前正於香港公開大學修讀工商管理，談到未來的工作安排：「仍然就學中，暫時會先專注於學業上，約今年5、6月畢業。所有事都會隨心，沒太多特別的安排。」

記者：梁樂欣

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