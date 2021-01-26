【陀槍師姐2021】愛狗宣萱「踩過界」做貓奴　無私領養中年毛孩提供溫暖窩

▲ 愛狗之人過界做貓奴，宣萱領養中年貓讓其安享晚年。

正在播出的TVB劇《陀槍師姐2021》內，有久未在TVB劇露面的宣萱。在圈中出名是愛狗之人的她，在《陀槍師姐2021》卻與貓拍檔有不少對手戲。原來過去都是領養狗狗的她，近年「踩過界」成為貓奴，領養了新「主人」Ding Ding。

有「御用人質」封號的宣萱，相隔3年多再度亮相TVB，於新劇《陀槍師姐2021》飾演督察Diana，而且在劇中與貓咪有不少對手戲。

【陀槍師姐2021】陳豪英雄救美宣萱破做人質紀錄 馬國明+胡鴻鈞客串登場爆笑【有片】

▲ 宣萱在劇中與貓貓有不少對手戲。（劇照）

宣萱愛心爆棚

早前宣萱與一眾演員出席劇集宣傳記者會，席間她對著貓咪演員愛不釋手，更大讚牠是自己過去見過最乖、最會演戲的貓，見到鏡頭路過反應自然，完全是天生的貓演員。

【諸朋好友】自知天份不及同期偉仔星爺 歐陽震華跟宣萱坦承中年危機【有片】

▲ 記者會上宣萱對貓貓愛不釋手。（instagtram圖片）

多年來，宣萱是圈中有名的「愛狗之人」，除為各個愛護動物機構任宣傳大使和義工外，她過去曾領養過超過10隻狗狗，高峰期更同時飼養6隻狗狗，當中不乏中老年的唐狗。

【陀槍師姐2020】滕麗名隔16年再演陳三元 陳豪拍劇令宣萱愛上咖啡

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【海外升學】宣萱拍陳慧珊《放學後》回英國母校 12歲讀寄宿學校培育禮貌與自律

雖然曾經歷多次愛犬的離開，但愛心爆棚的宣萱仍堅持繼續領養狗狗，將她的愛帶給更多遺棄的寵物，讓牠們安享晚年。

在拍劇期間對貓貓愛護有加的宣萱，原來早在2018年，已經在保護遺棄動物協會（SSA）領養了一隻貓貓名為Ding Ding，去年宣萱曾發放與愛貓的合照，指Ding Ding已8歲大。

【告別毛孩】宣萱為愛犬離世感痛心 無私領養中年狗提供溫暖的家

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

有別大部份的領養人士，宣萱選擇已年屆中年的貓貓領養，希望在牠們年紀漸長之時得到適當的照顧和愛護，非常值得大家學習。

同場加映：何綺雲訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2