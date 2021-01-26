【國藥疫苗】國藥疫苗未有第三期臨床試驗報告　曾公布稱疫苗保護效力近8成

▲ 國藥旗下的新冠疫苗已獲內地批准有條件上市（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（26日）出席行政會議前，提及已正式向中央提出向本港分配由內地生產或研發的新冠疫苗，惟未有直接提及是否要求分配「國藥疫苗」，事實上「國藥疫苗」至今仍未有第三期報告，有政府專家表示未有聽聞港府將進行採購。

「國藥疫苗」由中國國藥集團（Sinopharm）研發的新冠滅活疫苗去年12月曾公布第三期臨牀試驗期中分析數據，稱中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗的保護效力為79.34%，惟第三期臨床試驗報告亦未公布。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，未有聽聞聽聞政府採購國藥新冠疫苗，又指國藥目前沒有第三期臨床數據。另外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅亦認為是否引入須視乎其第三期臨床數據。

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目前，在中國有約100萬人接種「國藥疫苗」，中國國藥集團稱暫未收到嚴重不良反應報告，僅出現個別的輕微症狀。中國國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨接受傳媒訪問時更指，目前已接種「國藥疫苗」的離境人員有5.6萬人，並沒有出現感染病例。

世界衛生組織上周表示，將在本星期開始評估是否對中國科興生物及中國國藥集團的新型冠狀病毒疫苗，批出緊急使用授權。埃及衛生部長扎耶德昨日（26日）宣布，埃及周日開始將接種「國藥疫苗」，並指醫護人員優先注射；摩洛哥在本月22日正式批准緊急使用「國藥疫苗」：塞爾維亞在本月16日接收首批「國藥疫苗」，塞爾維亞總統武契奇接受傳媒訪問時表示將會選擇接種「國藥疫苗」，又感謝中國國家主席習近平及北京的援助。

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記者：曾卓鋒