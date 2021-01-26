【疫苗香港】阿斯利康（AstraZeneca）否認疫苗對65歲或以上長者無效

▲ 阿斯利康否認疫苗對65歲或以上長者無效。（新華社圖片）

食衞局局長昨日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/BioNTech疫苗在香港緊急使用，料首100萬劑於2月下旬抵港。特首林鄭月娥今日（26日）應稱已正式向中央提出向本港分配由內地生產或研發的新冠疫苗，而內地生產或者供應的疫苗，詳情即看：【下一頁】

港府購買的新冠疫苗，其中復星醫藥/德國藥廠BioNTech的疫苖昨日獲法律核准，希望下月底供港，另一款牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發疫苗要下半年才到港，至於原本最早供港的科興疫苗，仍欠缺部分數據。

而牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發新冠疫苗有外國傳媒指對65歲或以上長者無效，德國傳媒報道指有關疫苗在65歲以上的長者中，功效分別為8％或不到10％，有德國官員擔心該疫苗可能未獲得歐盟藥品管理局批准用於在65歲或以上長者，同時報告亦顯示阿斯利康有潛在問題。

新冠疫苗知多些，衞生防護中心拆解疫苗是與非：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過據路透社報道，阿斯利康否認其研發的新冠疫苗對65歲以上的長者不是很有效，報道引述阿斯利康書面回覆，稱其新冠疫苗對長者的療效非常低，是「完全錯誤的」，又指從參與研究長者的的血液分析顯示出，他們對該疫苗的出現強烈免疫反應。

阿斯利康最初在英國的試驗對象是55歲或以下的成年人，當時目標接種群組比較針對醫療人員及前線醫護，藥廠後來招募了長者參與研究，以便可獲得有效的臨床數據，外電報道指相信有關疫苗對65或以上長者的感染風險，仍需要更多數據支持。

阿斯利康亦面對供貨緊張問題，歐洲新冠肺炎疫情持續，在歐洲各國紛紛加快新冠疫苗接種速度之際，兩個生產新冠疫苗的藥廠皆宣佈，需要延遲交付新冠疫苗，引來歐盟不滿。歐盟警告為反制牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）減少向歐洲供貨，或會收緊新冠疫苗出口規定。

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）表示，歐盟會採取一切必要手段保護公民。她警告將來所有在歐盟地區生產新冠疫苗的藥廠，在向其他國家出口疫苗前，必須先提早通知。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋