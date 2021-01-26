【活現香港】一連五周免費ZOOM玩轉維港　梁祖堯領頭炮探訪漁船人家【附報名方式】

▲ 海濱事務委員會夥拍「活現香港」，將於1月30日起，未來5個周六，製作多個網上導賞團，市民可免費報名。（資料圖片）

抗疫人人疲勞，想漫遊維港望海觀光，不再是奢望。由1月30日起一連5個星期六，海濱事務委員會夥拍文化企業「活現香港」，免費舉行網上導賞團，以5大主題遊遍維港兩岸，藝人梁祖堯、盧覓雪等參與live-tour任嘉賓，帶參加者提早感受過年氣氛。

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網上導賞團由1月30日起，逢星期六下午3時至4時舉行，免費報名，名額有限。第一團主題，圍繞「筲箕灣漁民生活」，梁祖堯將登上漁船探訪，又會去到筲箕灣船廠參觀、訪問紙紥師傅，帶領參加者窺探東區海濱的獨特一面。焦點是梁祖堯在鏡頭前下廚，煮幾味避風塘小菜，順道了解昔日漁民生活。

之後4個導賞團，分別以「海濱食好西」、「海濱電影與文學」、「海濱睇風水」，以及「海濱隱世設施」為主題，遊覽堅尼地城、觀塘、尖沙咀、北角等海濱，論盡美食玄學，去到寫字拍片，跟參加者一起尋幽探秘，活動走出「打卡」框框，帶領外界細味維港文化。

海濱事務委員會也為參加者，準備多份紀念品，參加者只需在導賞團答對問題，就有機會得獎，禮物次次不同。

「活現香港」CEO、食物及衞生局前局長政治助理陳智遠接受TOPick訪問，指去年已籌辦過一次海濱為主題的導賞團，當時外界反應不俗，今次「添食」盼增添更多互動元素，跟參加者一起遊覽維港，同時「轆盡」人情牌，邀請重量級嘉賓參與live-tour，製作五大主題導賞團，希望可以吸引更多人參加。

【周遊海濱 漁‧人‧節】網上直播導賞團

活動日期：1月30日

時間：15:00–16:00

費用：全免

報名：【即按此頁】

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記者：吳卓峰