涉搶手機罪成缺席上訴被駁回　「許智峯」傳真信件表示撤回上訴申請

民主黨立法會議員許智峯於2018年4月於立法會審議高鐵一地兩檢法案期間，涉搶去女行政主任手機，於2019年中被裁定普通襲擊及阻礙公職人員執行公務等共3罪成候判，被判罰款3,800元及社會服務令240小時。早前已宣布流亡的許智峯原定今（26日）向高等法院就定罪提出上訴，惟許缺席聆訊及沒有代表律師出席，律政司及法官均表示早前收到下款為「許智峯」的英文署名傳真來信，內容提及撤銷上訴申請，基於許缺席及沒有法律代表出庭應訊，法官遂駁回其上訴申請。

許智峯涉搶立法會行政主任手機 被裁定阻礙公職人員執行公務等共3罪成立



上訴人許智峯（37歲），原定就被普通襲擊罪、阻礙公職人員執行公務及不誠實取用電腦共3項罪名定罪提出上訴，法庭書記開庭前3次於庭外叫出許智峯名字，惟一直沒有任何回應。



高院法官表示於1月22日已收到原代表許的律師信件，表示已終止代表許就是次上訴提出申請，法庭並於翌日收到傳真英文信件，下款為自稱是許智峯的簽署，內容提及不再繼續是次上訴申請。

法官表示基於難以確認對方身分，而根據《裁判法院條例》，若申請人缺席或沒有法律代表應訊，法庭只能作出駁回上訴申請。



律政司一方亦表示收到同樣的傳真信件，由於信件缺乏回覆傳真號碼，故難以確認有關身分。律政司一方亦表示收到代表大律師終止代表許的通知，故同意法官只能駁回許是次上訴申請。



法官最終駁回是次上訴申請，律政司一方表示基於有關信件未有提供回覆傳真號碼，故未能給予機會對方就財務安排作回應，因此不作訟費提出任何申請。



法官則認為律政司應就訟費提出申請，否則申請人若不出席聆訊，便會以為毋須承擔後果，但法官表示不會再就此案再多說。法官最後問及許是否已完成履行社會服務令，律政司一方表示已完成。



另外，律政司一方指許於信件中提及無法聯絡其代表律師，惟律政司一方指約於兩周前與許的代表律師聯絡，對方表示無法與許取得聯絡，因許已更改所有聯絡電話，律政司一方要求法庭就此記錄在案。



許智峯被控於2018年4月24日於立法會大樓內，阻礙公職人員女子梁諾施執行公務、襲擊梁諾施、以及目的在於使其本人或他人不誠實地獲益，而取用屬於香港特區政府的手提電話，案件經審訊後許被裁定罪名成立。

許智峯於2020年12月初透過社交平台宣布流亡及已離開香港，並逗留在英國。民政事務局於同月中表示，有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的區議員酬金、津貼和開支償還款額。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

【疫苗香港】新冠疫苗種類科興+復星/BioNTech+阿斯利康 復星首批疫苗2月下旬德國抵港，詳情即看：【下一頁】

記者：林育慧