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女員工吸入毒氣引致損傷　OK便利店入稟向領展索償

社會 13:06 2021/01/26

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OK便利店位於鯉魚門廣場的分店，早年有女員工在工作期間吸入毒氣而引致神經損傷，OK便利店其後向女員工作出賠償後，日前入稟高院，指有關事故因領展疏忽所致，故要求領展支付OK便利店向女員工賠償的金額。

原告OK便利店有限公司；答辯人領展資產管理有限公司。入稟狀中指，涉事女員工余潔瑩（譯音）於2015年2月2日，在領展旗下的鯉魚門廣場OK便利店工作期間，因吸入毒氣而引致神經受損。余的親屬其後先後代為入稟區域法院，向原告提出僱員補償訴訟，以及入稟高等法院，向原告提出人身傷害索償。

余於訴訟中指出，有關事故由原告的疏忽所致，原告其後已按《僱員補償條例》向余作出賠償，但在上述兩宗訴訟的辯護中亦蒙受損失。

原告指有關事故完全由答辯人疏忽所致，原告因此入稟向答辯人追討余於人身傷害索償及僱員補償訴訟中的索償額，以及原告於訴訟過程中產生的訟費等。

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記者：楊詠渝

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