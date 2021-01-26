【財政預算案】德勤料政府本年度錄2914億元赤字　預計下年度仍錄794億元赤字

▲ 會計師事務所德勤預計，政府2020/21財政年度將錄得2914億元赤字。（資料圖片）

會計師事務所德勤預計，政府2020/21財政年度將錄得2914億元赤字，主要由於賣地收入、薪俸稅、利得稅、及印花稅收入減少，政府經營開支增加等。德勤又認為，今次疫情較沙士傷害大，恢復時間或較長，估計下財年仍錄得794億元赤字，但未來2至3年庫房狀況料有改善。

德勤中國稅務總監陳復新表示，對下年度展望較樂觀。他估計，下財政年度賣地收入將回升至520億元，又指近期很多大型中資企業來港上市，股市較預期強，相信印花稅收入亦會相應增加。他對政府收入正面，但預料下年度政府仍會錄得794億元赤字。

陳復新解釋，2003年沙士「來得快，走得快」，但仍需要2年時間令經濟回復正常，形容今次疫情較沙士傷害更大，預計需要更長時間回復正常，因此估計下財年仍錄得赤字，但未來2至3年庫房狀況料有改善。他強調，上述預測仍要視乎其他未知因素，例如疫情維持多久。

▲ 德勤就財政預算案提出多項建議。（視頻截圖）

針對下月發布的財政預算案，德勤提出多項建議，包括調整免稅額，例如將個人基本免稅額由13萬元調升至15萬元；已婚人士免稅額由26.4萬元上升至30萬元；將自願醫保最高扣除額由每年8000元增至每年1萬港元等。

德勤亦提出多項建議以提升香港競爭力，企業方面，德勤建議向本港重要行業如金融保險、生物科技等，提供稅收優惠政策，刺激本港市場，為經濟復甦做準備。又建議政府，設立基金和支援，為合資格在港初創企業提供資金援助，在融資、辦公場所租賃等方面有資金援助，以降低創業成本，以鼓勵本港及大灣區內其他城市人士來港創業。

個人方面，德勤希望，政府為在內地大灣區內有商業活動的香港企業，提供交通津貼，讓他們可安排跨境交通工具給香港員工；提供特惠月票給口岸作業人士；在薪俸稅中建議個人進修開支扣除，應包括在內地獲批准的教育提供者所提供的教育課程，以吸引有關人士獲取大灣區內地城市相關專業資格以配合其就業發展需要等等。

不少政黨提交財政預算案建議時要求增加新稅種，德勤中國稅務合夥人陳嘉華則不建議，她認為，現時不是適切的時候推新稅種，因為會對整體市場營運環境有負面影響，提醒如果政府有相關想法要審慎，並多和業界溝通。

被問到是否應否再派錢，陳嘉華表示，資金援助要配合現時情況，提醒如果要再推全民派錢要小心，尤其現時處於財赤狀態，所以不建議。至於派發消費券，陳形容，消費券主要是令市民心理上得到紓緩，尤其對基層來說，有鼓勵作用，如果政府有相關措施會歡迎，但希望不會對政府支出有大影響。

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記者：林曉君