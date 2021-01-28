【賀年菜色】實測Rasonic迷你智能煲煮賀年糖水　快速煮好軟綿爽口喳咋湯圓【附食譜詳情】

▲ 今集《靚太廚房》實測用Rasonic「細味廚」智能煲煮喳咋湯圓糖水。

今年農曆新年撞正情人節，喳咋湯圓糖水寓意甜甜蜜蜜、團團圓圓，十分應節。可是，一般煮喳咋需要花幾小時預先浸泡再烹調，十分費時，今集《靚太廚房》實測用Rasonic「細味廚」智能煲煮喳咋湯圓糖水，不用預先浸泡或煲幾小時，都可煮出軟綿爽口的喳咋！

▲ 農曆新年快到，為大家推介一款應節糖水。

材料

紅豆 40克、眉豆 40克、紅腰豆 40克、綠豆 40克、三角豆 40克、片糖 60克、麥米 40克、西米 100克、水 1600毫升、湯圓 1包（10粒）

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做法

1. 先將西米煮約15分鐘，煮至透明，備用。

2. 將麥米及雜豆和水倒入細味廚，蓋上並用Bean & Tendon（豆類蹄筋）模式，烹調30分鐘。當加壓完成後，螢幕會停止閃爍，進入烹煮模式。

3. 30分鐘後，細味廚進入Keep warm（保溫）模式，等待浮子閥降至完全平伏。

4. 打開煲蓋，並用Lid Open （開蓋收汁）模式，加入先加入湯圓和片糖，把湯圓煮熟後，再加入西米，拌勻即成。

用後感

Rasonic「細味廚」智能煲操作簡單，結合9種煮食功能，包括煮飯、豆類蹄筋、牛羊肉類、慢燉等等，兼備燜煮燉多功能。用家只需要點選相關菜色，智能煲便會配合預設的溫度及壓力烹調食物，用家不用再自行調校溫度及壓力。

除了壓力烹調模式，亦設有開蓋收汁及慢煮模式，滿足不同煮食需要。這部機有一個貼心的設計，可以預約烹調時間，讓用家計準時間煮食，即煮好即品嚐。

這部智能煲體積迷你，功能繁多，慳位方便，特別適合小家庭使用，而且它的顏色外型時尚可愛，即使放在客廳也無遺和感。更多Rasonic細味廚智能煲特色，即睇【下一頁】

有獎遊戲

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責任編輯：王芷瑩