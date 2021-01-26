【俠女精神】傳影迷售肖像T恤為劉家輝籌錢　樊亦敏代澄清：財政沒問題

▲ 樊亦敏澄清劉家輝沒有財政問題。

武打明星劉家輝於2011年因中風導致半身不遂兼口齒不清，自此暫別娛樂圈兼入住安老院，幸好友樊亦敏出手相助及照顧，身體狀況比之前已有好轉。義助劉師傅8年的她，其「俠女」精神亦獲不少人讚賞。

劉家輝近年需要坐輪椅及長期接受治療，好友樊亦敏對劉師傅照顧有加，不時去安老院探望外，更會為劉師傅慶生。

不過近日有傳劉家輝現財困，影迷以出售劉師傅肖像T恤來為偶像籌集生活費。好友樊亦敏接受媒體訪問代為否認此事，

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▲ 2019年樊亦敏為劉師傅慶祝生日。（取自微博）

傳劉家輝財困

近日有傳劉家輝出現財困，影迷遂出售偶像的肖像T恤，為劉師傅籌措生活費，當中包括入住安老院的費用。

自2012年開始義助劉師傅的樊亦敏接受TOPick訪問澄清，劉家輝並沒有財政問題，她稱只是影迷自發性售賣T恤，然後將收入作買零食給師傅之用而已。

▲ 劉師傅精神不俗。（取自微博）

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樊亦敏說：「每逢過時過節影迷們都會印製一些T恤，約賺取到幾千元，然後會將錢給師傅買下零食，他們做這種事是很好，估不到惹來揣測，我已經跟影迷說過，叫他們用詞方面要小心注意，別令人家誤會，」

她續說劉師傅現在生活正常，安穩地過著康復的日子：「感謝關心，大家不用擔心他的財政。」

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仗義助劉家輝

2011年8月，劉家輝中風失衡跌倒，腦部撞傷致半身不遂，劉師傅妻女不顧而去，樊亦敏這位義氣女子一直照顧對方，甚至因劉家輝的助手賬目不清，更失去蹤影，樊亦敏亦代劉師傅告上法庭，最終成功討回屬於劉家輝的200萬元財產，讓他可以應付晚年的醫藥及生活費用。

因此當時有傳樊亦敏跟劉家輝是「老夫少妻」關係，對於惹來閒言閒語。

她曾於TOPick專訪中表示：「若你覺得因著某些關係人家才作出幫忙，你日後遇到任何問題時，人家也會這樣待你。我覺得正能量吸引正能量，負能量亦然，人家說甚麼我不太介意，最介意是某些人散播謠言，說的是劉師父的病情，又話他是否死了，我曾嬲怒至爆粗鬧人。」

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