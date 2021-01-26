【Disney+】迪士尼動畫小飛俠、小飛象或涉種族歧視　被列為「7歲以下禁止觀看」

▲ 迪士尼稱《小飛象》、《小飛俠》等多套迪士尼動畫涉及種族歧視。（資料圖片）

迪士尼經典動畫電影一向大受歡迎，亦是不少人的童年回憶。迪士尼串流平台Disney+近日將《小飛俠》（Peter Pan）、《小飛象》（Dumbo）等片列為「7歲以下兒童禁止觀看」，從兒童專區中移除，原因是作品或涉及種族爭議；而成人仍可於Disney+平台上觀看有關動畫。

迪士尼於網站上表示，由於部分迪士尼動畫或對人或文化作負面描述，故須從Disney+的兒童專區下架，包括《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）、《小飛俠》（Peter Pan）、《小飛象》（Dumbo）、《魔幻森林》（The Jungle Book）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

迪士尼更於網站上列出上述動畫涉及種族歧視的部分：

《小飛俠》：以「紅人」稱呼美洲原住民，小飛俠還頭戴美洲原住民傳統頭飾跳舞，被指是嘲弄美洲原住民的文化和形象。

《貓兒歷險記》：片中的暹羅貓有著斜眼、暴牙、黃色的毛，還用筷子彈鋼琴，被指是描繪成亞洲人。

《小飛象》：電影開頭一群不露面的黑人工人在雨中辛苦工作，口裡還唱著「當我們拿到薪水，就會馬上花光」等敏感歌詞，被指歧視非裔族群；片中協助「小飛象」呆寶飛上天的其中一隻烏鴉Jim Crow的名字，是美國1876年至1965年對有色人種實行種族隔離制度的法律名稱。

《海角一樂園》：動畫中與主角一家對抗的海盜被描繪為外國勢力，並以黃種人及黑人的形象出場。

事實上，迪士尼早在去年10月，已在至少5套經典動畫加入新版警告須知，包括「本節目內有對某類人士或文化的負面描述」、「這些刻板印象在過去是錯誤，現在也是錯誤」、「我們希望承認有害的影響，從中學習及刺激對話，共同創造更包容的未來」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩