【最遙遠的距離】抱幼子遠望隔離護士媽媽　丈夫心疼妻滿臉口罩壓痕累趴桌上休息

▲ 台灣一名爸爸抱幼子遠望隔離護士媽媽，他心疼妻滿臉口罩壓痕累趴桌上休息，為其打氣。

新冠肺炎疫情侵襲多國一年，面對嚴峻的疫情，各地的醫護人員堅守崗位，即使身心俱疲面對無比的壓力仍努力堅持。日前，台灣一名隔離中的護士媽媽上載丈夫手抱幼子遠遠相望她的相片，她無奈表示，

這就是世界上最遙遠的距離，看得到摸不到，但看到你們就像是打了一針強心針。

▲ 妻子在外地隔離，只能遠遠與丈夫及兒子相望。（張姿婷Facebook）

護士妻子重返前線抗戰

台灣一名爸爸在個人Facebook上載3張相片，除了心疼妻子長期戴口罩導致滿臉口罩壓痕外，妻子穿保護衣累趴桌上休息的樣子更是令人敬佩又擔心。他表示，擔任護士的妻子在去年疫情爆發時毅然重返前線，與團隊並肩作戰，一起對抗病毒，

過去一年，疑似的病患甚至數不清有多少，每個病患都要當成是確診者，承受的壓力更是大家無法想像。

疫情再爆前線護士士氣低迷

他感謝醫護人員的守護，台灣人才能過上相對正常的生活。但近日面對疫情再次爆發，妻子除了要看著同事確診時，還要面對嚴厲輿論，

心情五味雜成，前線士氣更是低迷。

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心疼妻子在外隔離

如今，妻子為了保護家人，只能在外地隔離，爸爸感性地說，

我會好好照顧兒子不用擔心，你也要照顧好自己，雨過總會天晴，一定會沒事的。

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責任編輯：王明芳