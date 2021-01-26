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【不斷更新】油麻地碧街、東安街一帶突襲式封區　有居民不清楚封區情況以為須檢疫

社會 20:15 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

油麻地碧街、東安街一帶封區至明早6時。

油麻地「突擊」封區，本港疫情未止，油尖旺及深水埗區的確診個案持續，繼上周六（23日）佐敦封區44小時後，政府「突擊」第二次封區，1月26日晚上7時宣布，即時將油麻地碧街9-27號和東安街3號，列為指明「受限區域」，所有區內逗留人士人士須留在室內地方，按政府安排接受強制檢測。

即看油麻地碧街、東安街一帶封區情況：

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    +4
    +3

1月26日

【20:00】

居民在排隊進行登記，現場有大批警員戒備，不過有居民不清楚封區的目的，以為需要入檢疫中心，故亦向現場人員查詢是否需要帶行李離開。

    點擊圖片放大
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    +2

【19:00】

碧街9至27號及東安街3號須強制檢測　今晚7時起圍封目標明早解封

【17:22】

新設油麻地旺角強制檢測區範圍包括果欄　業界盼政府封區前先通知不要「突襲式」進行

【10:00】

林鄭月娥料再有封區檢測行動　將會「突襲式」進行

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：TOPick港聞組

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