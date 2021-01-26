【不斷更新】油麻地碧街、東安街一帶突襲式封區　有居民不清楚封區情況以為須檢疫

▲ 油麻地碧街、東安街一帶封區至明早6時。

油麻地「突擊」封區，本港疫情未止，油尖旺及深水埗區的確診個案持續，繼上周六（23日）佐敦封區44小時後，政府「突擊」第二次封區，1月26日晚上7時宣布，即時將油麻地碧街9-27號和東安街3號，列為指明「受限區域」，所有區內逗留人士人士須留在室內地方，按政府安排接受強制檢測。

即看油麻地碧街、東安街一帶封區情況：

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1月26日

【20:00】

居民在排隊進行登記，現場有大批警員戒備，不過有居民不清楚封區的目的，以為需要入檢疫中心，故亦向現場人員查詢是否需要帶行李離開。

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【19:00】

碧街9至27號及東安街3號須強制檢測 今晚7時起圍封目標明早解封

【17:22】

新設油麻地旺角強制檢測區範圍包括果欄 業界盼政府封區前先通知不要「突襲式」進行

【10:00】

林鄭月娥料再有封區檢測行動 將會「突襲式」進行

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責任編輯：TOPick港聞組