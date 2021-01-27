【不斷更新】油麻地碧街、東安街一帶突襲式封區　過去14日曾身處受限區域逾2小時人士須強檢

▲ 政府在1月26日晚上7時宣布即時封碧街及東安街一帶。

油麻地「突擊」封區，本港疫情未止，油尖旺及深水埗區的確診個案持續，繼上周六（23日）佐敦封區44小時後，政府「突擊」第二次封區，1月26日晚上7時宣布，即時將油麻地碧街9-27號和東安街3號，列為指明「受限區域」，所有區內逗留人士須留在室內地方，按政府安排接受強制檢測。

【23:55】



政府指在油麻地指明「受限區域」（碧街9-27號和東安街3號），任何人曾於過去14日身處「受限區域」內逾兩小時，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須在2021年1月28日或之前接受強制檢測。

【23:30】

呼吸系統專科醫生梁子超表示，油麻地封區行動事前沒有消息或通知，可能是因應區內人口較流動，需要盡量令區內居民接受檢測，不過由於行動由今晚晚上7時開始，當時可能仍有不少居民未下班回家，相信當局有需要繼續追蹤未返回社區的居民。

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【23:00】

警務處處長鄧炳強到場，他指警方已有上次封區經驗，今次行動迅速，警方與其他紀律部隊會同心協力，全力支持抗疫工作。

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【22:00】

居民開始排隊做檢測，工作人員先安排居民登記，再分流進入臨時檢測亭，完成檢測後，居民可選攝和領取午餐肉、吞拿魚罐頭、豆豉鯪魚、即食湯包和杯麵等物資回家，同時完成檢測的市民，會有手帶以作識別。

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【21:47】油尖旺區議會副主席余德寶於其社交網站表示，已於現場了解情況，封鎖區有3座大廈，大約600名居民，而且相關大廈部分都有業主立案法團￼￼￼，並非政府所講的三無大廈￼，而過去有30多宗個案。

【20:40】

運輸工人將物資送入區內。

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即看油麻地碧街、東安街一帶封區情況：

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1月26日

【20:00】

居民在排隊進行登記，現場有大批警員戒備，不過有居民不清楚封區的目的，以為需要入檢疫中心，故亦向現場人員查詢是否需要帶行李離開。

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【19:00】

碧街9至27號及東安街3號須強制檢測 今晚7時起圍封目標明早解封

【17:22】

新設油麻地旺角強制檢測區範圍包括果欄 業界盼政府封區前先通知不要「突襲式」進行

【10:00】

林鄭月娥料再有封區檢測行動 將會「突襲式」進行

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責任編輯：TOPick港聞組