男生涉旺角叫口號否認非法集結　督察承認不認得涉案男

▲ 被告陳子全。(林欣樂攝)

去年2月底為8.31太子站事件發生後半年，當晚有人於旺角一帶聚集及叫口號，及至凌晨時分警員發射胡椒球槍驅散人群，36歲IVE學生疑未有離開及被捕，被控參與非法集結，案件今（26日）於西九龍裁判法院開審。警員供稱，當時1名沒有戴口罩的男子急步走向防線，夾雜粗言叫喊「死黑警，打我呀」，警員隨即將他拘捕；警員承認並不認得該男子。

被告陳子全（36歲），報稱學生，他被控於2020年3月1日，在旺角彌敦道與亞皆老街交界與其他不知名的人參與非法集結。

案發當日作為機動部隊指揮官的督察邢展豪供稱，他與另外約30名警員到彌敦道及亞皆老街設立防線，有30多人在亞皆老街對面聚集及叫囂，夾雜粗言大叫「黑警死全家」等。

▲ 督察邢展豪。(林欣樂攝)

邢續稱，另外有人在彌敦道堵路及縱火，故現場行車疏落，他警告現場示威者正參與非法集結，必須立即離開，但人群仍然未有離開，邢命令隊員使用胡椒球槍驅散示威者。

邢又指，警員發了一槍後，大部分人慢慢散去，唯獨1名身穿灰色上衣、黑色短褲及沒有戴面罩的男子不肯離去，隊員繼續發胡椒球彈。邢指該男子仍不肯上行人路，更急步走向防線，夾雜粗言叫喊「死黑警，打我呀」，警員隨即衝上前制服對方。

邢表示，單憑長相，他認不出該男子。控方問及邢是否在庭上看見該男子。裁判官劉淑嫻即時阻止，並要求證人先避席。裁判官指她不明白控方做法，控方解釋邢只是「未必認到」，裁判官一再質疑讓邢在庭上認人，並指控方可以依靠其他在場警員認人，控方終撤回庭上認人做法。

辯方盤問邢時指出，現場沒有圍起封鎖線，行人可以自由行走。邢承認及表示同意，被告的行走路線有可能較貼近行人路。

辯方問及，該男子當時是否沒有暴力行為，邢同意，並指該男子一邊罵粗言一邊急步走向警方防線，但他沒有詢問過男子去向。

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記者：林欣樂