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公開大學榮休校長譚尚渭逝世享年86歲　曾帶領學校升格為大學

社會 15:17 2021/01/26

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香港公開大學榮休校長譚尚渭於今年1月1日離世，享年86歲。（資料圖片）

香港公開大學表示，榮休校長譚尚渭於今年1月1日安詳辭世，享年86歲，公大對譚的離世深表哀痛，並向他的家人致以最深切的慰問。

譚尚渭於1995年出任香港公開進修學院（香港公開大學前身）校長，在任8年間，曾帶領學校於1996年取得自我評審課程資格，再於1997年升格為香港公開大學，其後公開大學在2001年開始為中學畢業生提供全日制課程。
 
譚尚渭曾獲多個國際教育組織頒發傑出成就獎，包括在2001年獲國際遠距離教育聯會頒發「傑出個人大獎」，及在2002年獲英國公開大學頒授大學榮譽博士學位。他於2003年11月榮休，並於2006年獲公開大學頒授榮譽理學博士學位。
 
公大校長黃玉山教授表示，譚尚渭帶領公大從一所遙距學院升格為大學，並發展成為一所卓越的高等教育學府，公大同人將永遠懷念他，並銘記他對大學的貢獻。

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責任編輯：徐紹軒

大學 黃玉山 香港公開大學

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