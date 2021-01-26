【韓劇女神】《大長今》「連生」凍齡美貌不變　42歲朴恩惠歷流產離婚今做堅強單親媽媽

▲ 42歲朴恩惠凍齡美貌不變。

在經典韓劇《大長今》中，飾演「長今」李英愛好姊妹「連生」一角的韓國42歲女演員朴恩惠，當年美貌氣質廣受認同，有「韓國王祖賢」之稱。身處當紅期，朴恩惠卻在2008年嫁給年長4歲的企業家，10年間經歷流產、離婚。如今成為單親媽媽的朴恩惠，美貌依然不變，為了一對雙胞胎兒子努力活下去。

▲ 多年過去，朴恩惠美貌不減半分。（圖片來源：朴恩惠instagram）

朴恩惠接拍《大長今》時只有25歲，亮麗外表為她帶來極高人氣，更衝出韓國，曾與F4周渝民合拍台劇《深情密碼》，其後又拍了另一部膾炙人口經典劇《粉紅色的口紅》。

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2008年4月，朴恩惠宣布嫁給交往一年的企業家金漢燮，同年7月公布懷孕，卻不幸流產。一直到2010年再度懷孕，更驚喜地在翌年誕下一對雙胞胎兒子。

然而就在2018年9月，朴恩惠卻突然宣布離婚，承認與老公個性不合、價值觀不同，在認真思考下決定分開，而孩子撫養權就由她取得。

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自此，朴恩惠經歷一後頗長的低潮期。她曾在節目《我們能再次相愛嗎》提到，離婚後被指指點點，並遭到網民留言攻擊，身心俱疲，許多次腦海中都有「一睡不起」的想法，被認為是想輕生的暗示。但朴恩惠也強調，每當閃過這念頭時，她就會想起孩子：

如果我離開了，孩子們怎麼辦？所以才不做儍事。

朴恩惠也談到個人感情觀，指自己至今仍在思考甚麼是愛，不敢再給人承諾，重心都放在孩子及工作上。

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作為單親媽媽，她坦言生活並不容易，試過工作太長時間，回家後被孩子問「你是誰」，令她心痛。但看著孩子一點一點長大，也有感到絲絲安慰：

在育兒過程中，一直都是辛苦且無止境。見到孩子跟嬰兒時期比較起來，現在變得非常舒服。是啊，他們長大了很多，我很欣慰。

距《大長今》已有17年，歲月卻沒有在朴恩惠臉上留下太多痕跡，與事業如日中天時比較起來，現在的朴恩惠只能演一些配角，例如去年在金泰希主演的韓劇《再見媽媽又再見》中，朴恩惠就飾演一位為了兒子重返人間的「鬼媽媽」。雖然事業高峰未再重現，但相信在工作和家庭中，這位美魔女媽媽仍會繼續堅持下去。

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責任編輯：羅嘉欣