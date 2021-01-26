【強制檢測】4區列強制檢測指定區域　包括佐敦、油旺、紅磡及深水埗　大廈出現一宗或者污水陽性須強檢

▲ 在指定區域內有6幢大廈需要強制檢測。

本港疫情反覆，今日新增64宗確診個案，多項社區距離措施到明日（27日）屆滿。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等出席疫情記者會，交代最新情況。徐德義稱，佐敦、油尖旺、紅磡及深水埗將設「指定區域」，加強大廈居民檢測安排。

即睇四區指定區域範圍：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

徐德義表示，過去一周疫情嚴峻，在1月19日至25日期間有494宗確診個案，本地的不明源頭個案佔41%；宣布將延長社交距離措施1星期，直至2月3日。

徐德義又表示，會擴大佐敦「指定區域」，擴大後的範圍「東至彌敦道；南至柯士甸道；西至渡船街、文昌街、文匯街、北至廣東道」。

另外將劃出油麻地、旺角指定區域，範圍包括「東至彌敦道；南至眾坊街；西至渡船街；北至登打士街」。

亦會劃出紅磡指定區域，範圍包括「東北至差館里；東南至船塢街、寶來街；西南至溫思勞街、紅磡南道；西北至漆咸道北」。

政府亦會保留深水埗指定區域。徐德義稱，由今日開始，若大廈出現一宗或以上確診個案，或者大廈污水檢測呈陽性，顯示存有感染風險，就有機會納入強制檢測公告。

徐德義稱，劃出指定區域的範圍沒有定下硬性指標，但有若干大原則，包括個案宗數、發展速度、大廈密集程度等，以及大廈居住情況及範圍，會否出現交叉感染或社區傳播等。他舉例稱油麻地區的個案擴散速度快，有必要擴大該區指定區域。

張竹君稱，今日在指定區域內，而需納入強制檢測的大廈有6座。

長沙灣 254-258 號亞洲大廈

鴨寮街 241號

文苑街文輝樓

上海街115號

彌敦道491-493A號展望大廈

必嘉街長樂大廈

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰