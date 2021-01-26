林盛斌跟兒子拜早年盡展父愛　葉翠翠兩子盡得媽媽演藝細胞

▲ 阿Bob帶兒子過丰年。（商場提供）

藝人林盛斌（Bob）早前帶同兒子林道申（Jaye）親子遊商場，囝囝Jaye一見到場內的Peppa Pig裝置，表現得非常雀躍，一向愛錫子女的Bob表示自己非常珍惜與小朋友相處的時間。Bob表示曆新年將至，特別為仔仔換上紅噹噹的賀年服裝拜個早年！

Bob笑言由於早前工作繁忙，很少和子女一起玩，今次兒子見到心愛的Peppa Pig公仔非常開心，自己亦相當開心！

當聽到兒子說要換領禮品給未能到來的姐姐們，Bob聽到囝囝這麼乖巧，也十分欣慰。

▲ （商場提供）

父子二人於商場的場景不斷打卡拍照，每次合照Bob都攬實兒子，盡顯父愛！

Jaye不時向爸爸送上甜甜香吻，冧到爆的Bob 的也笑說一世做子女奴也願意！期後二人又到場內的金元寶熱氣球，祈求新一年節節上升，家肥屋潤！

▲ 葉翠翠跟兒子親子遊。（商場提供）

另一邊廂，靚媽葉翠翠亦帶同兒子Jake及Triton到商場！兩位「王子」相當可愛活潑，玩樂期間完全不怯場，葉翠翠笑言兒子Jake及Triton兄弟感情非常好，特別換上同款的裝束前來玩樂，像一對「孖公仔」！

面對鏡頭，Jake及Triton都絕不怕醜，更懂得大擺甫士，看來訓練有素，深得媽媽真傳！