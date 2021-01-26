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【醫護確診】3護士初步確診10醫護需檢疫　伊院網球場設採樣站供員工自願檢測

社會 16:00 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

伊利沙伯醫院全院員工自願檢測情況。 (陳靜儀攝)

伊利沙伯醫院至少3名護士初步確診，10名醫護人員需檢疫，醫院一連三日設採樣站供員工自願檢測。採樣站今早10時起運作，最高峰時約有近百人排隊，有醫護指人員現時社區爆發，醫院難免會有感染出現，但不擔心出現院內會有大爆發。

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採樣站設於伊利沙伯醫院的網球場，今早10時開始運作，陸續有人到場採樣，員工要先登記及出示身份證、職員證等個人資料，量體溫後便可排隊進場。

醫管局昨公布，伊院有3名護士於本周日(24日)初步確診，其中1男1女在隔離病房工作的護士，男護士在上月7日至本月17日在隔離病房工作6星期，其後在上周一（18日）調回內科病房工作，在潛伏期間曾與1名醫管局總辦事處職員共膳；女護士一直在隔離病房工作。2人工作時有穿着合適防護裝備，曾於本月13日有工作上交流。

另一名女護士則在內科病房工作，院方初步相信她在社區感染風險較大，因其居住的大廈有確診個案。事件導致該院另外10名員工需送檢，目前有3間內科病房需要關閉，醫管局相信會影響急症室病人入院，呼籲公眾若有輕微病徵，可前往普通科門診求醫，免加重醫院負擔。

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責任編輯：蘇文軒

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