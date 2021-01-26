【抗癌蔬菜】西蘭花有助抗癌降血壓　營養師拆解功效揭4類人不宜多吃

▲ 西蘭花有助抗癌降血壓，營養師拆解功效，揭4類人不宜多吃。

多吃蔬菜有利身體健康，西蘭花被列為美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）列為抗癌食物，到底西蘭花有甚麼營養價值呢？台灣營養師夏子雯日前就於Facebook專頁上一一拆解，並提醒有4類人士不宜多吃。

夏子雯指出，西蘭花是十字花科蔬菜，有強大的抗氧化成分，亦含有維他命A、B群、C、E、鉀、硒、槲皮素、類胡蘿蔔素、硫代配醣體、蘿蔔硫素(sulforaphane)等營養成分，可以強化視力、預防高血壓、提升免疫力、抗氧化、減少胃炎及患癌的機率。另外，西蘭花含有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動及排便順暢，有助代謝體內的老廢物質。

烹調小貼士

夏子雯建議，使用清蒸或快炒的方式烹調西蘭花，避免長時間的水煮，以保留較完整的營養素。

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4類人士不宜多吃

雖然西蘭花含豐富營養，更是抗癌恩物，但她提醒有4類人士應注意食用份量。

1.腎功能不佳人士

注意鉀攝取量

2.凝血功能異常人士

因含有維生素K，不宜吃太多

3.腸道功能不佳人士

食用過多可能會消化不良

4.接受完腸胃消化道手術人士

要採取低渣（Low Residue Diet ）或溫和飲食的人，要避免食用高纖的花椰菜

本文出自「夏子雯-貼近你生活的營養師」，已獲授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣