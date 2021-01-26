【死亡個案】再多2名確診病人離世　累計死亡個案172宗

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）本港新增64宗確診個案，當中有一宗輸入個案及63宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

劉家獻表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得103宗呈報個案，而今日再多45名確診病人出院，至今共有9,101名病人康復出院。他續指，過去24小時，再多2名公立醫院病人離世，包括第6850宗一名86歲女病人，有長期病患。她於2020年12月4日入院瑪嘉烈醫院接受治療，至12月28日轉送至大嶼山醫院，經治療後在今年1月11日已對新冠病毒檢測呈陰性，惟因肺炎病情持續惡化，延至昨晚11時07分離世。

另一名病人為第9542宗一名90歲長期病患女病人，她曾求醫私生醫生，其後確診，至1月16日確診，入住伊利沙伯醫院，延至今日中午12時37分離世，計及病人至今共有168名公院病人離世，累計死亡個案172宗。

現時有852名確診病人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中34人情況危殆、32人嚴重、786人穩定；現時正使用1220張負壓病床及682間負壓病房，使用率分別為71%及77%。

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記者：郭詩詩