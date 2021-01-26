【確診大廈】荃灣綠楊新邨R座、天富苑欣富閣須強制檢測

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）本港新增64宗確診個案，當中有一宗輸入個案及63宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

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張竹君指，非指定區域方面，荃灣綠楊新邨R座、天富苑欣富閣被納入強制檢測大廈；在指定區域內而又需要強制檢測的大廈包括：長沙灣道254-258號亞洲大廈、鴨寮街241號；油麻地文苑街文輝樓、上海街115號、彌敦道491-493A展望大廈；紅磡必嘉街長樂大廈。

食衞局局長昨日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/BioNTech疫苗在香港緊急使用，料首100萬劑於2月下旬抵港。行政長官林鄭月娥今早行會前見記者，被問到是否已向內地要求「國藥疫苗」供港，林鄭月娥表示記者提問是正確，惟沒有直接提及是否要求分配「國藥疫苗」。詳情即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒