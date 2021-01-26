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【陳朱聯婚】林盛斌解釋撮合朱慧敏原因　王賢誌獲一對新人敬茶感動落淚

娛樂 16:41 2021/01/26

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林盛斌是朱慧敏和醫生丈夫的媒人。

現年39歲的朱慧敏前日跟醫生男友陳良貴（Jason）在尖沙咀一酒店舉行簡單而浪漫的婚禮，婚禮邀約20位至親好友，其中「媒人」林盛斌更變身「外父」，牽朱慧敏進會場行禮。而朱慧敏另一圈中好友王賢誌亦被一對新人敬茶，場面感動。

朱慧敏（Queenie）在婚禮上，於出席的20位至愛親朋見證下，新郎Jason拖著花仔花女入場，「媒人」阿Bob兼任「外父」角色，除引領Queenie進場，更親自為她蓋頭紗，Bob亦語重心長不斷向Jason有所交代，新郎對於Bob祝福不斷點頭，場面感人。 

Bob撮合一對姻緣。（取自facebook）

【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮

朱慧敏事後表示過程很感動，自己忍著眼淚，因為阿Bob見證她跟未婚夫的相戀經過，亦一直很支持自己。

Bob：心情似嫁女

Bob今日在社交平台貼上Queenie婚禮照，跟一對新人合照，並留言解釋為何會做二人媒人：「點解我鍾意做媒人？因為能夠令到身邊人幸福美滿，自己都會好開心，好快樂。又一對修成正果，恭喜你哋。Jason，Queenie，祝白頭到老，永結同心！」

現年42歲的陳良貴醫生可說是鑽石筍盤，他為養和心臟科專科名譽顧問醫生，也是香港大學內科學系名譽臨床助理教授。

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在2018年，陳良貴曾為林盛斌（阿Bob）做「通波仔」手術，事後Bob上載二人合照，更形容陳醫生為鑽石王老五，公開為他徵女友。

Bob向傳媒表示，一直很喜歡朱慧敏的為人，故當日碰到機會，便介紹Jason給她認識，之後見證二人拍拖至結婚，亦很替二人高興。

今日Bob充當領婚人，自言十分緊張，心情像自己嫁女，衷心希望二人幸福快樂，早日生兒育女B，組織幸福家庭。

【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友

王賢誌：祝早生貴子

另外，朱慧敏與陳良貴醫生透過共同認識的朋友介紹，二人拍拖初期經常有戶外及行山活動，其中一個好朋友是王賢誌。

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婚禮上，王賢誌亦被一對新人奉茶，Vinci亦感動落淚，他亦在社交平台分享照片，留言：「等這天也實在等了很久，於剛過去的星期天終於成事了！ 雖然因疫情關係，整個婚禮連主人家及賓客只有廿人，但佈置絕不簡單，儀式 莊嚴隆重。看到新娘子步進會場跟新郎會合時，眾人莫不感動起來！一對新人除了邀請我為他們送上賀辭之外，竟還 向我斟茶以表謝意    ，實在有點意想不到！ 」

他亦恭喜一對新人，祝二人百年好合永結同心，新婚快樂早生貴子！

同場加映：李旻芳專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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