【凍齡嫲嫲】日本70歲凍齡嫲嫲回春似40歲　網上開班授保養秘笈狂賺750萬【附保養方法】

▲ 已年屆70歲的上野潤子駐顏有術、頭髮濃密，被封為「奇蹟的70歲」。

女人總渴望青春不老，日本一名年屆70歲凍齡嫲嫲就駐顏有術，頭髮濃密、絕少皺紋，被日本傳媒封為「奇蹟的70歲」，外表完全看不出真實年紀。她透露全靠自創的保養習慣，讓自己愈活愈年輕，在疫情期間她更上網開班傳授保養方法，至今狂賺1億日圓（約750萬港元）。

被譽為「奇蹟的70歲」的上野潤子，最近上日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》分享凍齡心得和事業成功之路。潤子於24歲結婚後從未間斷工作，現已是一名成功CEO，在東京擁有幾家美容院和選物店（與雜物店不同），打造了自己的美容王國。

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家庭方面，潤子育有兩子分別43歲和40歲，並有3個孫兒，早已榮升嫲嫲，但她湊孫的相片就像母子，看來年輕有活力。相片中70歲的潤子擁有一頭濃密的啡色鬈髮、皮膚白皙、極少皺紋，且衣著打扮時尚、溫婉的儀態，看上去頂多似40多歲，凍齡外表令人讚嘆。

她在節目中透露美顏心得，每隔一段時間就會染髮，並每天按摩頭皮促進循環，頭髮就會長得好。她又自創了一套臉部瑜珈按摩術，用3個步驟護膚，提升肌膚緊緻度，包括按摩眼部睛明穴、眉骨，以及拉提眼角和嘴角。

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在疫情期間，潤子更於網上開班教按摩美顏保青春，4小時的課堂盛惠3.3萬日圓（約2,460港元），學生有男有女，年齡介乎30至60歲。課堂帶挈潤子月入66萬日圓（約4.9萬港元），至今最少已賺1億日圓（約7.5百萬港元），是逆市奇葩！

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責任編輯︰林綺玲