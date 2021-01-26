【家居消毒】99%細菌黏附鞋帶　毒理學專家：變種新冠病毒可在鞋底存活3天【附入屋前消毒貼士】

▲ 變種新冠病毒可在鞋底存活3天

新冠病毒肆虐全球，除了佩戴口罩防疫，入屋前後也會加強個人衞生措施。台灣毒理學專家招名威教授近日在其facebook專頁指出，D614G變種新冠病毒可在鞋底存活3天，而鞋帶亦會黏附99%的細菌。為此，他提醒大眾在入屋前、入屋後也要注意鞋子的衞生，並教大家清潔及消毒鞋子的6個貼士。

招名威教授表示，新冠病毒、細菌、黴菌，甚至寄生蟲也可能黏附在鞋底，跟隨人類四處移居，帶來感染風險。《新英格蘭醫學期刊》一篇研究曾指出，病毒在塑膠存活時間的半衰期是15.9小時，病毒最長可存活72小時。換言之，D614G變種新冠病毒最長可在鞋底存活3天。

根據研究報告，美國聖地亞哥一名醫生Georgine Nanos表示，若民眾經常在公共空間走動，鞋底有很大機率沾染新冠病毒。至於美國最近也有研究發現，醫護人員鞋底有一半機率被驗出有新冠病毒。

鞋底及鞋帶黏附的細菌量

招教授指，「Clostridium difficile」（艱難梭菌）是在室內廣泛存在的病菌之一。美國休士頓大學的研究發視，在室內的樓梯上有70%是這種細菌，而鞋底及鞋帶均會黏附此細菌：

穿涼鞋走樓梯：28%的鞋底黏附此細菌。

穿球鞋走樓梯：43%的鞋底黏附此細菌。

鞋帶：黏附99%細菌。

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入屋前消毒鞋子6個貼士

招教授指，穿著鞋子在外面四處行走，很易沾滿病菌。無論穿甚麼材質的鞋子出門，入屋前也要注意清潔、消毒。他教大家以下6個貼士：

1.不要馬上入屋：到家開門後，先在屋外踏上消毒地毯，然後才脫鞋。

2.屋外有鞋櫃：若無消毒地毯，最好把外出穿著的鞋子與室內穿著的鞋子分開。放在入門前一個固定角落或鞋櫃內，勿把外出的鞋子穿進屋內。

3.室內穿拖鞋：外出的髒鞋子，一定要放在門外空氣流通的地方，勿在室內赤腳走來走去 。

4.清潔鞋子：適時清潔鞋子，但請不要用洗衣機清洗，不然會將病菌轉移到衣服上，變成直接穿著病菌。至於某些皮鞋或工作鞋，可考慮用酒精擦拭清潔。

5.鞋底可以用消毒水和毛刷清潔。

6.清潔過程請佩戴口罩，清潔完畢後務必勤洗手。

內容獲「招名威教授 毒理威廉」授權報道

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責任編輯：黃泳欣