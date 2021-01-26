【公共服務】政府宣布周四起　恢復部分基本公共服務　

▲ 政府宣布周四（28日）起恢復部分基本公共服務（資料圖片）

特區政府表示，自去年十二月二日實施政府僱員特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員留在家中工作。政府發言人今日（26日）宣布，由星期四（28日）起，政府部門除了會繼續提供緊急和必須的公共服務外，亦會恢復部分基本公共服務。

發言人表示，即使受疫情影響，政府仍有責任維持社會和經濟繼續運作。為應對市民大眾和企業的需求，各政策局及部門會在採取針對性措施減少社交接觸，以及在實施預防感染措施的前提下，由一月二十八日起恢復提供部分基本公共服務。政府的最終目標是在條件許可下，全面恢復正常公共服務。

發言人指，為了減少人流和社交接觸，各政策局和部門會採取彈性措施，盡量減少辦公地點同一時間員工的數目，例如將員工分成兩組，交替在家工作，或是擴大彈性上班和午膳時間的幅度，因此辦事處的開放時間或會有所更改，市民輪候服務的時間亦可能會延長，或是需要更長時間才能完成處理申請，希望市民理解。

發言人續指，有關部門會另行公布其所恢復提供的服務和有關安排和詳情。各政策局和部門若需要時間部署人手、物資和作出所需調整，或未能立即提供全面的服務。

發言人呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。發言人亦呼籲僱主按運作需要，作出彈性的上班安排，包括按情況讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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記者：曾卓鋒