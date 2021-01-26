【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品

▲ 黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品。

政府早前在深水埗劃出指定區域，範圍內的樓宇兩周內有確診便需納入強檢。TOPick取得深水埗黃金商場管理處告示，處方呼籲商戶今晚需要清走貴重物品，以防「突襲式封區」，但至於有關地區是否需要封區，管理處則未有進一步資料。

黃金電腦商場管理處指，預防政府「突襲式封區」，向商戶提供應變措施，處方指如果黃金電腦商場需要封區，提醒各商戶業主留意做好應變措施，包括每晚盡量在商場關門後不要在商場內留宿，現金財物等盡量不要樓店舖內，並需要向預先與客戶溝通安排妥當。

至於下午一度傳出黃金商場外有多個紙皮箱，疑為「封區」作準備，不過有網民指出有關紙皮箱是貨件，並非要撤離的物資。

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政府上周二(19日)公布，在深水埗西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道劃成指定區域，若指定區域內的大廈過去14日有一個單位出現一宗或以上確診個案，便會被納入強制檢測公告。政府今日凌晨刊憲，指深水埗指定區域有16幢大廈污水樣本持續呈陽性，包括鴨寮街南昌閣、長沙灣道長樂大廈及北河街新北河大樓等；另外有兩幢大廈，分別是汝州街永泰樓及汝州街171至173號，出現一宗或以上確診個案，居民須於周四或之前檢測。而早前完成檢測的油麻地碧街15至27A號及深水埗南方樓，則分別發現多宗個案及污水樣本呈陽性，居民須再接受第二次檢測。

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4區列強制檢測指定區域，包括佐敦、油旺、紅磡及深水埗，大廈出現一宗或者污水陽性須強檢，詳情即看：【下一頁】

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記者：林卓昕、蘇文軒