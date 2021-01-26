兩男承認於機場參與暴動　求情指沒有預謀犯案

▲ 兩男承認於機場參與暴動，今於區域法院求情後還押候判。(經濟日報資料圖片)

2019年8月中，香港國際機場發生反修例示威，4名男子涉襲擊1名警員，該警員一度拔槍示警。2名涉案男子早前承認暴動罪，辯方今（26日）於區域法院為被告求情時，提到控方案情指涉案30歲被告在案發前曾上載影片，教人用上衣遮掩面容。辯方指有關片段與本案無關，即使在和平示威中，亦可能有人擔心影響工作或家庭關係，從而遮掩面容，被告當時亦沒有預謀犯案。

涉案4名被告為邱文勁（30歲；社區主任）、葉文亮（23歲；技工）、高穎康（25歲；廚師）及麥幸雄（24歲；清潔工）。邱及葉早前承認1項暴動罪；高及麥則否認控罪。

辯方今為邱求情時，指邱向來熱心公共事務，邱被定罪後，將失去各級議會參選資格，這對邱是極大打擊及遺憾，而邱案發時沒有戴口罩或喬裝，反映邱無預謀參與事件，邱當日只希望參與和平集會，否則邱便會戴上面罩。

辯方續指，控方案情提到邱曾上載影片教人用上衣遮掩面容，惟影片與本案無直接關係，希望法官不會將片段納入判刑考慮因素。辯方又指雖然有人可能為了逃避法律責任而遮掩面容，但在和平示威中，亦有人擔心被僱主或家人認出，影響到工作或家庭關係，有關片段不足以構成煽動他人犯罪。

辯方為葉求情時，指葉成長於單親家庭，就讀大學時，因為支持反高鐵示威，情緒受影響及未能跟上學業，及至大學3年級時輟學，惟葉沒有放棄自己，因為熱愛火車，葉進到1間鐵路公司及獲得1份穩定工作。

辯方續指，葉另患有抑鬱症、過度活躍症及亞斯伯格綜合症，因病情刺激及一時衝動而犯案，一夜間由有為青年變成暴徒，至今已經還押494天，惟葉過去沒有任何刑事紀錄，而葉到場原是為了聲援及表達意見，雖然葉戴了口罩，卻沒有打算參與暴動。

法官將判刑押後，待同案其餘兩名被告的審訊完成，其間將會為葉索取1份精神科報告，兩名被告續須還押。

案情指，2019年8月13日下午至8月14日清晨期間，數百人在機場示威，有人佔據大堂及阻止旅客經機場一號客運大樓離境大堂離港。當晚有人用雜物阻擋警察運輸巴士前進，亦有人投擲物品，葉用手電筒照向巴士司機位及車身。

及後警方進行驅散，1名警員嘗試追捕示威者，遭約10名示威者包圍及襲擊，其中邱試圖將警員的圓盾搶走，及試圖將手推車推向警員；葉則以手電筒擊打了警員背部一下，及推了警員一下。該警員拔槍示警，示威者逐漸散去。

警方翻查閉路電視後，拘捕邱和葉；警方另發現，邱於2019年7至8月期間，曾在Facebook等社交媒體發佈帖文及影片，教導他人戴上口罩隱藏身份等。

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記者：王仁昌