【封區檢測】新設油麻地旺角強制檢測區範圍包括果欄　業界盼政府封區前先通知不要「突襲式」進行

▲ 有傳果欄一帶將被圍封強制檢測，果菜業界稱希望政府提早通知，減少商戶損失。（曾秋文攝）

特首林鄭月娥今早（26日）表示，會參考佐敦圍封行動經驗，「突襲式」進行有關行動。油麻地果欄附近一帶近日確診個案增多，當局下午宣布新設油麻地旺角等指定區域，當有一人確診，全棟大廈都須強制檢測，果欄都在指定區域範圍內。果菜業界強調，截至昨日（25日）果欄內未有出現確診個案，業界願意配合當局的檢測措施，但希望當局實行措施前事先溝通，不要「突襲式」封區，以免造成貨物損失，及無法安置員工。

林鄭月娥料再有封區檢測行動，將會「突襲式」進行，詳情請看：【下一頁】

九龍果菜同業商會副理事長張志祥表示，業界並無收到消息果欄會圍封，強調油麻地一帶的確診個案主要發生在果欄、窩打老道以北的住宅區，截至昨日為止未有果欄的從業員確診，質疑若封區目的是要找到當區的確診者，無理由將果欄都圍封。

張志祥指，倘政府決定圍封果欄，希望當局可事先與商戶溝通，不要「突襲式」行動。他解釋，果欄內8成多的從業員都不是當區居民，商舖亦無廁所、床鋪設施，憂倘封區48小時員工「是否全部睡地下？」，屆時員工慘過露宿者。

他又指，果欄的貨物如經海運到港一般4星期前就已落訂，空運水果則在7至10日前就入貨，故果商無法因應情況減少入貨。而水果需要保溫保存，48小時不賣出就可能變壞，商戶要減價一半售賣，甚至倒掉整批貨物，強調果欄為批發市場，貨物數量多，造成的損失也大，故希望當局事先通知，讓商戶找地方安置貨物，減少損失。

政府宣布佐敦指定強制檢測區擴大，另劃出油麻地、旺角指定區域包括果欄，紅磡指定區域，及保留深水埗指定區域。詳情請看：【下一頁】

油麻地果欄今日下午不少果檔仍然照常營業，搬運工人如常運入一箱箱水果，亦有不少市民前往挑選生果。

在油麻地果欄經營了三代的梁老太表示，就算政府要封果欄也沒有辦法，因為這是政策，她們也不能反抗，若有生果因果爛封閉2日而腐爛，當然希望政府有補償，但相信機會不太大。她又表示，雖然有傳聞會封閉果欄，但大部份果商已與入口商簽定合約，而傳聞的封閉日期亦「唔清唔楚」，不能貿然減少入貨。

而另一位在果欄經營十多年的女檔販同樣表示沒有辦法，又指當初接受了政府的防疫基金，若封閉果欄兩日造成損失，也只能默默承受。她批評封閉果欄實屬無聊之舉，因為果欄大部分市民入夜後已離開，而且近期果欄生意及人流已減少很多，對檢測沒有幫助。

點擊即睇油麻地果欄情況：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒、曾秋文